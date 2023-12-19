CANLI TAKİP | Gazze’de İsrail soykırımı devam ediyor: Cibaliye Mülteci Kampı’nı bombaladılar! Hastaneyi kışlaya çevirdiler

Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik kapsamlı bir soykırım gerçekleştirildiği, İsrail ve ABD güçlerinin Gazze Şeridi'nin her metrekaresini bombaladığı belirtildi.

Gazze'deki hükümete bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de meydana gelen yıkım hakkında bilgi verildi.

Gazze 'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye bölgesi sık sık İsrail saldırılarının hedefi oluyor. İsrail ordusunun dün Cibaliye bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun Cibaliye Tıp Merkezi yakınındaki bir bölgeye de saldırı düzenlediği kaydedildi. Saldırıda, Filistinli gazeteciler İslam Bedir ile Muhammed Ahmed'in yaralandığı aktarıldı.

Mısır'ın El-Ariş Havaalanı'ndan Tunus Havayollarına ait uçakla başkent Tunus'a getirilen 53 yaralı ile refakatçilerini, Kartaca Havalimanı'nda Sağlık Bakanı Tunus Ali el-Murabıt, Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanı Mustafa el-Fercani ve Filistin'in Tunus Büyükelçisi Hail el-Fehhum karşıladı.

02:39 İngiltere'de bir grup Muhafazakar Parti milletvekili, Dışişleri Bakanı David Cameron'a yazdıkları mektupta, İsrail'in güvenliği, Filistinliler için barışın ve ölümlerin sona ermesinin yolunun diplomasi ve siyasetten geçtiğini vurgulayarak, "Yeni siyasi gerçekliğe alan açılması gerekliliğini, bunun da acil bir ateşkese ihtiyaç duyduğunu kabul etmenizi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırılarında, 53 bin ton bomba kullanıldığı kaydedilen açıklamada, bombardımanlarda Gazze Şeridi'nin genelinde 52 bin 500 konutun tamamen yıkıldığı aktarıldı.

19.07 İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, İsrail güçlerinin Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne yönelik saldırısına ilişkin, "Gazze'de kiliseye sığınan sivillerin öldürüldüğü ve diğerlerinin de yaralandığı yönündeki haberler dehşet verici." dedi.

Yardım tırlarının, yiyecek, su, insani yardım, tıbbi malzemeler ve ilaç taşıdığı belirtilen açıklamada, "Filistin Kızılayı ekipleri, 21 Ekim'den 16 Aralık'a kadar Mısır Kızılayı'ndan Refah Sınır Kapısı üzerinden 4 bin 301 tırı teslim aldı." ifadesi kullanıldı

23:23 BMGK'de Gazze 'de çatışmaların sonlandırılması ve insani yardımların artırılması için karar tasarısının oylanacağı oturum, üye ülkeler arasında anlaşma sağlanamadığı için ertelendi.

AA foto muhabiri Mustafa Haruf'un İsrail güçlerince darbedilmesi ve Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının 90'ı aşması konusuna ise Sözcü, "Gazze'deki gazeteciler çok zorlu şartlar altında, çatışmada neler yaşandığını gösteren önemli bir rol oynuyorlar. Çatışma bölgelerinde görev yapan gazeteciler uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunuyor. Tüm tarafları gazetecilere yönelik saldırılardan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in tünellere deniz suyu pompalamaya başlaması yönündeki soruya cevap veren Sözcü, "Bizim tutumumuz İsrail'in kritik altyapıyı baltalayacak herhangi bir eylemde bulunmaması gerektiği yönündedir. Bunun ötesinde sahada olup bitenler hakkında spesifik yorum yapamam." şeklinde konuştu.

Sözcü, AA muhabirinin İsrail ordusunun Gazze 'deki tünellere deniz suyu pompalaması, gazetecilere yönelik saldırıları ve Gazze'deki Katolik kilisesine saldırılarına ilişkin sorularını da yanıtladı.

Hamas'ın silah bırakması gerektiğini ifade eden Sözcü, "İsrail'in neden kendisini savunmak zorunda kaldığını hatırlamak önemli." diye konuştu.

İngiltere'nin İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uymak koşuluyla kendisini savunma hakkını destekler pozisyonunun değişmediğini söyleyen Sözcü, çatışmalara sürdürülebilir bir ateşkese yol açacak şekilde verilecek insani araları desteklediklerini yineledi.

Sözcü, Başbakan Rishi Sunak'ın Hamas liderleri ve üyelerinin hedef alınması konusundaki İsrail'e yaptığı uyarısını hatırlattı.

Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne sığınanların İsrail ordusu tarafından hedef alınmasına yönelik soruya yanıt veren Sözcü, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de kiliseye sığınan sivillerin öldürüldüğü ve diğerlerinin de yaralandığı yönündeki haberler dehşet verici. Son haftalarda ve aylarda Gazze ve İsrail'de meydana gelen trajediler listesinde yer alan başka bir trajedidir. Tüm tarafları sivilleri korumaya çağırıyoruz. Sürdürülebilir bir barışa yol açacak sürdürülebilir ateşkesin acilen gerekli olduğuna inanıyoruz ve bu korumaya devam edeceğimiz pozisyonumuzdur."

17.41 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda son 24 saatte 17 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde son 24 saatte yaşanan çatışmalarda 17 asker ve subay yaralandı." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye kara saldırılarını başlattığı 27 Ekim'den bu yana yaralanan askerlerin sayısı 160'ı ağır olmak üzere 704'e yükseldi.

Kara saldırılarından bu yana öldürülenlerin asker sayısı ise 459 olarak açıklanmıştı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bugün 5 askerinin daha öldürüldüğünü duyurmuştu.

17:09 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırıları sonucu can kaybı 19 bin 453'e yükseldi. 52 bin 286 kişi yaralandı.

ESİR TAKASIYLA İLGİLİ KRİTİK TEMAS



15.22 İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatına varılmasını görüşmek için İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns'ün bir araya geldiği bildirildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatına varılması kapsamında yapılan görüşmenin Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Yeni bir esir takası için Barnea, Al Sani ve Burns'ün yaptığı görüşmenin öncekilere göre daha uzun, karmaşık ve zorlu geçmesinin beklendiği aktarıldı.

Söz konusu görüşmelerin ne kadar süreceği veya şu ana kadar herhangi bir ilerleme kaydedilip kaydedilmediğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda 24 Kasım'da İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara "insani ara"yı da kapsayan esir takası mutabakatına varılmıştı. 24 Kasım'da başlayan ve 7 gün süren "insani ara" kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 83 İsrailli esir ile İsrail hapishanelerindeki 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.