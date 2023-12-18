ABD Dışişleri Bakanlığı: Doğu Kudüs’te AA foto muhabirine saldıran İsrail güvenlik güçleri hesap vermeli

AA muhabirinin, Doğu Kudüs'te İsrail güçlerinin AA foto muhabiri Haruf'a saldırdığı video görüntüleriyle ilgili sorusuna Miller, "Bu olayla ilgili olarak, videoları izledim. Bir gazeteciye karşı güç kullanımına ilişkin rahatsız edici görüntülerin tasvir edilmesinden derin endişe duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Miller, ilgili videonun soruşturulmasının ve olaya karışan kişilerin sorumlu tutulmasının uygun olduğunu düşündüklerini kaydetti.