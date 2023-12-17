Scholz’un kahve daveti pahalıya patladı! 26 ülke Ukrayna için onay mührü bastı







İkili, toplantıdan çıktı. Odada oylama başladı. Kısa süre sonra Alman görevli, Scholz'u çağırdı. Şansölye de toplantıya girip "Evet" oyu bastı. Böylece Ukrayna'ya, AB yolu açıldı! Orban, oyun dışı bırakıldı!