Scholz’un kahve daveti pahalıya patladı! 26 ülke Ukrayna için onay mührü bastı

Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerini reddedeceğini vurguladı. Almanya lideri Scholz, hemen atıldı. Oylama başlamak üzereyken kahveye çağırdı.
Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerini reddedeceğini vurguladı. Almanya lideri Scholz, hemen atıldı. Oylama başlamak üzereyken kahveye çağırdı.
İkili, toplantıdan çıktı. Odada oylama başladı. Kısa süre sonra Alman görevli, Scholz'u çağırdı. Şansölye de toplantıya girip "Evet" oyu bastı. Böylece Ukrayna'ya, AB yolu açıldı! Orban, oyun dışı bırakıldı!
Scholz, Orban'a, "İleride müzakereleri durdurmak isterseniz elinize çok fırsat gelir" dediğini söyledi.
Orban, Ukrayna'nın katılım müzakerelerinde yine de olumsuz oy kullanacağını belirtti.