AB Liderler Zirvesi’nde skandal! İrlanda Başbakanı Leo Varadkar’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: Oy birliği sağlanamadı

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam gerçekleştirirken Avrupa Birliği yine bir skandala imza attı.
Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam gerçekleştirirken Avrupa Birliği yine bir skandala imza attı.
ATEŞKES ÇAĞRISI OY BİRLİĞİ SAĞLANAMADIĞI İÇİN YAPILAMADI
Avrupa Birliği (AB) liderleri, 7 Ekim'den sonraki üçüncü toplantılarında da Gazze'de ateşkes çağrısı yapmak üzerinde fikir birliğine varamadı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de 2 gün süren AB liderler zirvesinin sonunda basın toplantısı düzenledi.
Michel, toplantının en önemli gündem maddelerinden birinin, İsrail-Filistin çatışması olduğunu söyledi.
Bazı üye ülkeler arasında çatışmalara verilecek ara ile ilgili farklı görüşler bulunduğunu aktaran Michel, "Bir kısmı 'insani duraklama' ve bir kısmı 'insani bir ateşkes' istiyor." dedi. Ancak Michel, insani yardım taahhüdü ve iki devletli çözüme yönelik siyasi sürece bağlılığın tüm liderlerce kabul edildiğini kaydetti.
Böylece 7 Ekim'den sonra ilk olarak 17 Ekim'deki olağanüstü zirvede, ikinci olarak 26-27 Ekim'deki olağan zirvede bir araya gelen AB liderleri, 3. kez ateşkes çağrısında bulunmak konusunda anlaşamamış oldu.
"EZİCİ ÇOĞUNLUK ATEŞKESTEN YANA"
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, zirvenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük çoğunluğun istediği Gazze'de ateşkes çağrısının oy birliği sağlanamaması nedeniyle yapılamadığını söyledi.
Fotoğrafta: İrlanda Başbakanı Leo Varadkar
Varadkar, "Benim görüşüm ve diğerlerinin görüşü de şuydu; eğer ateşkes çağrısı konusunda oy birliğine varamazsak, bir çeşit geçici ateşkes ya da geçici bir süre için duraklamalarla ilgili teklifte bulunmanın hiçbir anlamı yoktu. AB ülkelerinin ezici çoğunluğunun tutumu, şu anda ateşkes olması gerektiği yönünde." ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 12 Aralık'ta yapılan Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısına, AB ülkelerinden Avusturya ve Çekya "hayır" oyu kullanmıştı.
Almanya, İtalya, Hollanda, Macaristan, Bulgaristan, Litvanya, Romanya ve Slovakya "çekimser" kalmıştı.
AB LİDERLER ZİRVESİ
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, İsrail-Filistin çatışması, güvenlik, savunma ve nefret söylemiyle mücadele konularını görüşmek üzere bir araya geldi.
AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları gerçekleştiriliyor.
Zirvenin ikinci gününde liderlerin Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor. İsrail-Filistin çatışmasında ortak bir tutum belirlemeye çalışacak liderlerin Gazze'deki acil güvenlik ve insani durumu ele alması öngörülüyor.
Liderlerin küresel istikrarsızlık, stratejik rekabet ve güvenlik tehditleri karşısında AB'nin güvenlik ve savunmasının nasıl güçlendirileceğini tartışması bekleniyor.
Müslüman karşıtlığı, antisemitizm, ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele kapsamında neler yapılacağının da liderlerin gündeminde yer alması planlanıyor.
TÜRKİYE'YLE İLİŞKİLERİN ELE ALINMASI BEKLENİYOR
Zirvede Türkiye'yle ilişkilerin de masaya yatırılması beklenirken, bu bağlamda 29 Kasım'da açıklanan Türkiye ile ilişkilerin geleceğine dair önerilerin yer aldığı raporun liderlerce değerlendirilmesi gündemde.
Liderlerin bu aşamada karar alması beklenmezken konunun bir sonraki zirvede daha detaylı değerlendirilmesi planlanıyor.
Söz konusu raporda 2019'dan bu yana dondurulmuş durumdaki Ortaklık Konseyi ve siyaset, ekonomi, enerji ve ulaşım alanlarındaki Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının yeniden başlatılması tavsiyesinde bulunulmuştu.
UKRAYNA'YA EK MALİ DESTEĞE MACARİSTAN'DAN VETO
Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün başlayan AB Liderler Zirvesinin ilk oturumunda Ukrayna'ya desteğin devam etmesi istişare edilmişti.
Ukrayna'ya 50 milyar avroluk ek mali destek sağlanması görüşmelerinde ise Macaristan veto oyu kullanmıştı.
İlk gün ayrıca bütçe konuları da ele alınmış, Ukrayna ve Moldova'yla katılım müzakerelerinin başlaması, Gürcistan'a ise adaylık statüsü verilmesi kararlaştırılmıştı.