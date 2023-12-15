AB Liderler Zirvesi’nde skandal! İrlanda Başbakanı Leo Varadkar’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: Oy birliği sağlanamadı

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam gerçekleştirirken Avrupa Birliği yine bir skandala imza attı.

ATEŞKES ÇAĞRISI OY BİRLİĞİ SAĞLANAMADIĞI İÇİN YAPILAMADI Avrupa Birliği (AB) liderleri, 7 Ekim'den sonraki üçüncü toplantılarında da Gazze'de ateşkes çağrısı yapmak üzerinde fikir birliğine varamadı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel 'de 2 gün süren AB liderler zirvesinin sonunda basın toplantısı düzenledi.

Bazı üye ülkeler arasında çatışmalara verilecek ara ile ilgili farklı görüşler bulunduğunu aktaran Michel, "Bir kısmı 'insani duraklama' ve bir kısmı 'insani bir ateşkes' istiyor." dedi. Ancak Michel, insani yardım taahhüdü ve iki devletli çözüme yönelik siyasi sürece bağlılığın tüm liderlerce kabul edildiğini kaydetti.

Böylece 7 Ekim'den sonra ilk olarak 17 Ekim'deki olağanüstü zirvede, ikinci olarak 26-27 Ekim'deki olağan zirvede bir araya gelen AB liderleri, 3. kez ateşkes çağrısında bulunmak konusunda anlaşamamış oldu.

"EZİCİ ÇOĞUNLUK ATEŞKESTEN YANA"

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, zirvenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük çoğunluğun istediği Gazze'de ateşkes çağrısının oy birliği sağlanamaması nedeniyle yapılamadığını söyledi.