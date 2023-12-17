Katil İsrail’in sürgün planı! Milyonlarca Gazzeliye 4 seçenekli tehcir

İşgalci İsrail yönetimi, aralıksız bombaladığı Gazze'nin boşaltılması, Filistinlilerin güneye göç etmesi için sıkça çağrı yapıyor, tahliye önerisi hazırlıyor. Taş üstünde taş kalmayan topraklarından umutsuzca kaçmaya çalışan Filistinliler, İsrail'in işaret ettiği göç yolunda da yine bombaların hedefi oluyor.
SÜRGÜN PLANININ DETAYLARI
İsrailli araştırma şirketi Just Vision'un yaptığı çalışma, İsrail'in Gazze için bir sürgün hazırlığı yaptığını ortaya koydu.
FİLİSTİNLİLERE SÜRGÜN
"Terörle mücadele" adı altında okul, hastane vurarak doğrudan sivilleri hedef alan İsrail'in asıl planının; Filistinlileri Mısır, Türkiye, Irak ve Yemen'e göndermek olduğu ifade edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Mısır'a 1 milyon, Türkiye'ye 500 bin, Irak'a 250 bin ve Yemen'e 250 bin olmak üzere toplam 2 milyon Gazzelinin zorla nakledilmesi hedefleniyor.