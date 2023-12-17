Katil İsrail’in sürgün planı! Milyonlarca Gazzeliye 4 seçenekli tehcir

İşgalci İsrail yönetimi, aralıksız bombaladığı Gazze'nin boşaltılması, Filistinlilerin güneye göç etmesi için sıkça çağrı yapıyor, tahliye önerisi hazırlıyor. Taş üstünde taş kalmayan topraklarından umutsuzca kaçmaya çalışan Filistinliler, İsrail'in işaret ettiği göç yolunda da yine bombaların hedefi oluyor.

SÜRGÜN PLANININ DETAYLARI İsrailli araştırma şirketi Just Vision'un yaptığı çalışma, İsrail'in Gazze için bir sürgün hazırlığı yaptığını ortaya koydu.