SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Gazze kasabı Netanyahu için geri sayım başladı! İsraillilerin yarısı eski Savunma Bakanı Gantz'ın başbakan olmasını destekliyor

Son dakika haberi! Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaptığı soykırımın baş sorumlusu olan Başbakan Netanyahu'nun sonu geliyor. Başkan Erdoğan'ın her konuşmasında "yargılanacaksın" dediği Netanyahu halk desteğini de kaybediyor. İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklaması, halkın yüzde 51'inin, Ulusal Birlik Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın başbakanlık görevini üstlenmesini desteklediğini ortaya koydu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 18:00 Güncelleme 15 Aralık 2023, 18:17
Gazze kasabı Netanyahu için geri sayım başladı! İsraillilerin yarısı eski Savunma Bakanı Gantz’ın başbakan olmasını destekliyor

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaptığı soykırımın baş sorumlusu olan Başbakan Netanyahu'nun sonu geliyor.

PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nin ardından dönüş yolunda gazetecileri yaptığı açıklamada Netanyahu'nun savaş suçlusu ilan edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Peşini bırakmayacağız, takipçisi olacağız. Biz bu soykırımda parmağı olan tüm İsrail yöneticilerinin yargılanıp ceza almasını istiyoruz. Bunun için dünyaya görev düşüyor. Hem rahmetli Aliya'nın dediği gibi "Unutulan soykırım tekrarlanır."" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğandan BAE dönüşü uçakta önemli açıklamalar

İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklaması, halkın yüzde 51'inin, Ulusal Birlik Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın başbakanlık görevini üstlenmesini desteklediğini ortaya koydu.

İsrail'in "Maariv" gazetesi, 510 İsrailliden oluşan rastgele bir örneklemi içeren Lazar Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen anketin sonuçlarını yayınladı.

Haberde, ankete katılan İsraillilerin yalnızca yüzde 31'inin mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun makamında kalmasını desteklediği, yüzde 51'inin Gantz'ı başbakanlık pozisyonuna uygun gördüğü, yüzde 18'inin ise bu konuda bir fikir belirtmediği aktarıldı.

Anket sonuçlarına göre, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin popülerliğinin azaldığı, bugün seçim olsa 120 sandalyeli İsrail Meclisinde Likud'un 17, Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi'nin ise 39 milletvekili çıkaracağı belirtildi.

Likud ve müttefiki partilerin ancak 43 sandalye elde edebileceği ve hükümeti kurma yeter sayısı olan 61 milletvekiline ulaşamayacağı kaydedildi.

MUHALEFET LİDERİ LAPİD, NETANYAHU'YU "YALANCILIKLA" SUÇLADI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İşgalci İsrail'deki muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nde ölen İsrail askerlerine ilişkin "yalan söylemek ve sorumluluktan kaçmakla" suçladı.

Lapid, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu, hayatı boyunca yaptığı şeyi yapıyor; kışkırtma, yalan söyleme ve nefret yayma. Şimdi bunu askerlerin her gün öldürüldüğü acı bir savaşın ortasında yapıyor ve 7 Ekim'den hiçbir şey öğrenmedi." ifadesini kullandı.

Muhalefet lideri Lapid, "kimse savaşın ertesi günü Gazze'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a teslim edilmesi gerektiğini savunmuyorken, Netanyahu'yu yeni bir tartışma yaratmakla" eleştirdi.

Lapid, "İsrail askerleri Gazze'de öldürülürken, Netanyahu'nun yeni bir anlaşmazlık konusu icat ederek, ABD, Benny Gantz, Gadi Eisenkot ve kendisiyle ihtilafa düştüğünü" belirtti.

Netanyahu, aralarında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de bulunduğu birçok ABD'li yetkilinin tutumunun aksine, savaştan sonra Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'nde yönetim görevlerini üstlenmesini tamamen reddettiğini birçok kez dile getirmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Harris, bu ayın başlarında Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak için gittiği Dubai'de düzenlediği basın toplantısında, bölgede kalıcı barışa ulaşılması için Filistin yönetiminin Gazze'yi idare etmesi gerektiğini söylemişti.

Netanyahu daha önce yaptığı açıklamalarda, savaştan sonra Gazze Şeridi'nde güvenlik kontrolünün İsrail'in elinde olmasını istediğini belirtmiş ve çeşitli basın toplantılarında Filistin Yönetimi'ne sert eleştiriler yöneltmişti.

Beyaz Saray’ı bitiren iki yol iki kötü politika! Netanyahu-Biden gerilimi artıyor| Batı basını yazdı: ABD’ye çifte darbe

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: Cumhur İttifakı büyükşehir adaylarını ne zaman açıklayacak? Başkan Erdoğan tarih verdi
CHP’deki foto kriz basın toplantısında deşifre oldu! Herkes bitti sanırken Özgür Özel fitili ateşledi: Ben bir iki bir şey söyleyeyim
Vakıf Katılım
SON DAKİKA