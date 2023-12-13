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Gazze'yi bu kez sel vurdu! Yürekleri parçalayan anlar: Selde şehit olan kardeşinin cenazesini taşıdı

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vururken Gazze'yi bu kez sel vurdu. Yoğun sağanak yağışlarının ardından bir gencin sel sularıyla kaplı bölgede şehit olan kardeşinin cenazesini taşıdığı anlar yürekleri parçaladı.

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 17:56 Güncelleme 13 Aralık 2023, 18:27
Gazze’yi bu kez sel vurdu! Yürekleri parçalayan anlar: Selde şehit olan kardeşinin cenazesini taşıdı

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.

Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor.

KATİL İSRAİL 18 BİN 608'E FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 196 artarak 18 bin 608'e yükseldiğini duyurdu.

GAZZEYİ BU KEZ SEL VURDU
Gazze'yi etkisi altına alan yoğun yağış sebebiyle Cebaliye Mülteci Kampı'nı yağmur suları bastı.


YÜREKLERİ PARÇALAYAN GÖRÜNTÜLER

Gazze'de hayatını kaybeden kardeşinin cenazesini taşıdı!

Yoğun sağanak yağışlarının ardından bir gencin sel sularıyla kaplı bölgede hayatını kaybeden kardeşinin cenazesini taşıdığı anlar yürekleri parçaladı.

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