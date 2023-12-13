CANLI TAKİP | Gazze’de soykırım Batı Şeria’da saldırı! Terör devleti İsrail Cenin’e buldozerlerle saldırdı

Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor. Soykırımcının en büyük destekçisi olan ABD Başkanı Joe Biden, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla desteğini kaybetmeye başladığını söyledi.

18 BİN 412 FİLİSİTİNLİ KATLEDİLDİ

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 412'ye yükseldi. Soykırımcı İsrail Gazze'de hava ve karadan saldırılarına devam ediyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

08.20 BM'nin raporuna göre, salı günü işgal altındaki Batı Şeria'daki Anata ve Marj Na'ja'da Filistinlilere ait binalar İsrail güçleri tarafından yıkıldı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin son rakamlarına göre, yalnızca bu yıl işgal altındaki Batı Şeria'da toplamda en az 1.001 Filistinliye ait yapı yıkıldı ve en az 1.870 kişi yerinden edildi.

07:43 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırılarına, genişleterek devam etti.

İsrail güçleri, Cenin'in doğusunda bir evi Energa füzesiyle bombalayarak büyük yıkıma yol açtı.

Askerler, bölgede çok sayıda evi askeri araçlarla kuşatırken, çok sayıda buldozerle kentin altyapısını tahrip etti.

Cenin kentinin doğu mahallesinde, Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmalar, birçok evi askeri noktaya dönüştürdü.

Çok sayıda Filistinli alıkonulurken, İsrail ordusu, girişleri askeri araçlar ve buldozerlerle kapatarak mahalleyi tamamen kuşattı.

İşgal güçleri ayrıca Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlerken, kampta Filistinlilere ait evleri bombalayarak yangınların çıkmasına neden oldu.

İsrail askerleri, çıkan yangınları kontrol altına almak için gelen itfaiye ekiplerinin, yangın mahalline ulaşmasına izin vermedi.

Saldırılar ve çıkan çatışmalar sonucu henüz ölü ya da yaralı bilgisine yer verilmedi.

Öte yandan, Cenin Eğitim Müdürlüğü, kentteki okullarda, mülteci kampı ve İsrail güçlerinin saldırısının olduğu tüm bölgelerde uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu.

07:23 Filistin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

00.30 BM GENEL KURULU'NDAN ATEŞKES ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul etti.

Mısır tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil yaklaşık 100 ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylandı.

Karar tasarısı, 23 "çekimser" ve 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul edildi.

"Hayır" oyu kullanan ülkeler Avusturya, Çekya, Guatemala, İsrail, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine, Paraguay ve ABD oldu.

Kararda, BM Şartı ile BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nin Filistin konusunda kabul ettiği tüm kararlara atıfta bulunuldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Şartı'nın 99. maddesini işleterek Konsey'e gönderdiği mektup ile BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin Genel Kurul'a gönderdiği mektuba atıfta bulunulan kararda, Gazze Şeridi'ndeki korkunç insani durum ve Filistin halkının çektiği acılara işaret edilerek tüm sivil toplumların korunması gerektiği belirtildi.

Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan kararda, tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

Kararda, tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep edildi.

BM Genel Kurulu'nda 27 Ekim'de Gazze'de insani ateşkes talebinin yer aldığı karar 121 oyla kabul edilmişti. Mevcut karar için evet oyu kullanan ülke sayısının 153'e yükselmesi dikkati çekti.



23. 20 İsrail askerleri Ramallah'a yaptığı baskında 1'i çocuk 5 kişiyi yaraladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin çeşitli beldelerine yaptığı baskında 1'i çocuk 5 Filistinliyi yaraladı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin Ramallah'ın kuzeyindeki Kober beldesinde 26 yaşındaki bir Filistinliyi gerçek mermiyle göğsünden, 14 yaşındaki Filistinli çocuğu ise ayağından yaraladığı kaydedildi.

Yaralanan Filistinlilerin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.





20.32 İsrail insansız hava aracı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de 6 Filistinliyi öldürdü.



19.26 İSRAİL GAZZE'YE GİDECEK YARDIM TIRLARININ KONTROLÜ İÇİN KERM EBU SALİM SINIR KAPISI'NI AÇTI

İsrail, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nın açıldığını, Gazze'ye girmeden önce Refah Sınır Kapısı'na giden insani yardım taşıyan ilk tırların denetiminin tamamlandığını duyurdu.

17.07 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 207 kişi artarak 18 bin 412'ye yükseldi. Yaralıların sayısı 50 bini aştı, 300 sağlık çalışanı öldürüldü.

14.05 Yemen'deki Husiler, İsrail Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım girişine izin verene kadar İsrail limanlarına giden tüm gemileri engelleme sözü vererek Norveçli bir ticari tankere karşı askeri operasyon düzenledi.

Ekim ayından bu yana Husiler beş kez eylemde bulundu:

31 Ekim'de Husiler, İsrail'e "çok sayıda" balistik füze ve insansız hava aracı fırlattıklarını açıklamış ve "İsrail saldırganlığı durana kadar" daha fazla saldırı düzenleyecekleri uyarısında bulunmuştu.

19 Kasım'da grup, Kızıldeniz'de bir İsrailliye ait olduğunu söylediği bir kargo gemisini kaçırdığını duyurmuş ve aynı gün İsrail'e ait herhangi bir gemiyi hedef alacaklarını belirtmişti.

3 Aralık'ta Husiler Bab el-Mendeb Boğazı'nda iki İsrail gemisini hedef almıştı.

10 Aralık'ta bir Fransız firkateyni, Kızıldeniz üzerinde, Yemen kıyılarından yaklaştığına inanılan iki İHA'yı düşürdüğünü açıklamıştı.

11 Aralık'ta Husi grubundan bir kaynak El Cezire'ye, iki gemiye uyarı gönderdikten sonra rotayı değiştirebileceğini söylemişti.

13.15 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail güçleri, birkaç gündür kuşatıp bombaladığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenledi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Beyt Lahya'daki hastaneyi birkaç gündür kuşatıp bombalayan soykırımcı İsrail güçlerinin, bugün düzenledikleri baskının ardından, aralarında sağlık personelinin de olduğu erkekleri, hastanenin avlusunda topladığını bildirdi.

Gruptakilerin alıkonulmasından ve onlara zarar verilmesinden endişe ettiklerini ifade eden Kudra, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine çağrıda bulunarak hastanedeki vatandaşların kurtarılmasını ve korunmasını istedi.

İsrail askerlerinin, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarından, hastanenin güvenlik görevlisinin silahını teslim etmelerini istediğini aktaran Kudra, İsrail'in bu şekilde yeni bir yalan uydurmaya ve hastane baskınını meşrulaştırmaya çalıştığını kaydetti.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ahmed el-Kahlut, dün, İsrail ordusunun hastaneyi tanklarla kuşattığını ve hastaneye çıkan tüm yolları hedef aldığını belirtmişti.

Hastaneye girip çıkmaya çalışan herkesi hedef alan İsrail ordusunun hastanedeki doğum ve kadın hastalıkları bölümünü vurduğunu paylaşan Kahlut, bu saldırıda iki kadının çocuğuyla öldüğünü, yaralanan bir kadının da ayağının kesildiğini söylemişti.

08.50 Filistin Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail güçlerinin Cenin'in eski kentine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında üç kişinin öldüğünü bildirdi.

03:30 Filistinli STK'ler, İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu esirlerin "zorla kaybedilmesine" son verilmesini istedi.

03.02 İSRAİL ORDUSU BEYAZ FOSFOR İÇEREN BOMBALARA SAHİP OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

İsrail ordusu, envanterinde beyaz fosfor içeren duman bombaları bulunduğunu açıkladı.

İsrail ordu radyosundan yapılan açıklama, Beyaz Saray'ın Lübnan'ın güneyindeki saldırılarda bu tür yangın çıkarıcı malzemelerin kullanılmasına ilişkin endişesini dile getirmesinin ardından geldi.

Açıklamada, "Beyaz fosfor içeren, kamuflaj amaçlı tasarlanan, saldırı veya yangın çıkarmak amacı olmayan duman bombalarımız var." ifadelerine yer verildi.

Birçok Batılı ordu gibi İsrail ordusunun da uluslararası hukuka göre yasal olan beyaz fosfor içeren sis bombalarına sahip olduğu kaydedilen açıklamada, bunun, yasal olarak yangın çıkarıcı silah şeklinde tanımlanmadığı iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bugün düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, Gazze'de beyaz fosfor bombası kullandığı yönündeki haberlerden de endişe duyduklarına işaret ederek, bunun askeri amaçlarla kullanılabileceğini, ancak sivillere zararı en aza indirmek için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini dile getirmişti.

ABD'nin, beyaz fosfor gibi maddeleri, başka bir orduya, bunun meşru amaçlarla ve uluslararası insancıl hukuka tam olarak uygun şekilde kullanılacağı beklentisiyle sağladığını söyleyen Miller, bu olayı da araştırdıklarını ifade etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric ise özellikle yoğun nüfuslu alanlarda beyaz fosfor gibi silahların kullanımından ciddi endişe duyduklarını belirtmişti.

02:24 Filistin direniş grupları, Gazze'deki İsrail ordusu mevzilerini hedef aldı

Gazze Şeridi'ndeki direniş grupları, İsrail askeri araçlarını ve ordu güçlerinin Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki mevzilerini hedef aldıklarını duyurdu.

İslami Cihad hareketinin silahlı kanadı Kudüs Tugayları ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan ayrı açıklamalarda, saldırıların, İsrail ordusu saflarında ölü ve yaralılara neden olduğu belirtildi.