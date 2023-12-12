Siyonist şantaja boyun eğmedi! Harvard Yönetim Kurulu’ndan istifası istenen rektöre destek: Claudine Gay’i görevde tutuldu

BAĞIŞI KESERİZ TEHDİDİ Yahudi milyarderlerden Harvard Üniversite için "Bağışı keseriz" tehdidi yapıldı. Ya soykırımı desteklersiniz ya da sizi yok ederiz politikası güden Yahudi lobisi, Harvard Üniversite yönetimine yenildi.

TÜM BASKILARA RAĞMEN BOYUN EĞMEDİ ABD 'nin Massachussets eyaletindeki Harvard Üniversitesi yönetimi, Rektör Claudine Gay'in, ABD Kongresi'nde antisemitizmle ilgili bir oturumda yaptığı açıklamalar nedeniyle aldığı tepkilere rağmen görevinde kalacağını duyurdu.

Üniversite yönetimi yazılı bir açıklamayla, okul kampüsünde Filistin'i destekleyen gösterileri "düşünce özgürlüğü" kapsamında değerlendirmesi nedeniyle eleştirilen Rektör Gay'in, baskılara rağmen görevde kalacağını belirtti.

Açıklamada, "Kapsamlı müzakerelerimiz, Gay'in, topluluğumuzun iyileşmesine yardımcı olma ve karşı karşıya olduğumuz çok ciddi toplumsal sorunları ele alma konusunda doğru lider olduğuna olan güvenimizi doğruluyor." ifadesine yer verildi.

Üniversite yönetimi bu kararıyla, bağışçılarının ve bazı siyasetçilerin yoğun baskısına rağmen suç unsuru teşkil etmeyen düşüncelerin özgürce tartışılmasından yana tavır aldı.

Üniversitenin öğrencilerince çıkarılan The Harvard Crimson gazetesi de 600'den fazla öğretim üyesinin, imzaladıkları ortak bir dilekçe ile okulun yönetiminden temmuz ayında göreve başlayan ilk siyahi rektörü Gay'in görevde kalmasını istediği bilgisine yer verdi.