Google ve Meta’dan dijital abluka! Teknoloji şirketleri ile anlaşma yapan Kanada gerçekten zafer kazandı mı?

"YAYINCILIĞI ÖLDÜRÜYORLAR"

Latin Amerikalı göçmenlere yönelik bir haber kaynağı olan the Bridge Canada'nın kurucu ortağı ve gazeteci Gabriel Ramiez, Meta ablukasının "yayıncıları öldürdüğünü" yazdı. Kanada-Google anlaşması Google'ın hangi medya şirketlerinin hayatta kalacağını ve başarısız olacağını engellemesi bakımından dünyada bir emsal teşkil ediyor.

ANLAŞMALAR YAYIN ŞİRKETLERİNİN LEHİNE Mİ?

New York Times, son birkaç yılda haber içeriklerini çalarak kar elde ettiği yönündeki sert eleştirilerin ardından Google ve Meta'nın dünya çapındaki bireysel haber kuruluşlarıyla özel anlaşmalar yapmaya başladığına dikkat çekti. Bu anlaşmaya göre gazeteciliğe bir milyar dolar ayıran Google ve Meta, 2020'den bu yana 22'den fazla ülkedeki haber kuruluşlarıyla anlaşma yaptı. Peki bu anlaşmalar gerçekten yayıncılık şirketlerinin lehine mi?

Toplamda 14,4 milyar dolarlık dijital reklam pazarına yüzde 77 ile Google ve Meta hakim. Öte yandan Google'ın Kanada haber medyası hesaplarına aktaradağı para ise Kanada'daki dijital reklamların yüzde 1,5'inden azını oluşturuyor.