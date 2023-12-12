Polonya’dan darbe yiyen Ukrayna’ya Biden’dan destek! Cumhuriyetçilere sert tepki

Ukrayna'ya bugüne kadar verdikleri desteği en güçlü şekilde devam ettireceklerini kaydeden Biden, şimdiye kadar hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin, Ukrayna'ya destek verdiğini ve bunun devam etmesinin elzem olduğunu vurguladı.

"Ukrayna'yı kritik öneme sahip silahlar ve ekipmanlar konusunda takviye etmeyi sürdüreceğiz. Ancak ilave bütçe olmadan Ukrayna'yı destekleme kabiliyetimizin sonuna geliriz. Putin, ABD'nin Ukrayna'ya destek vermemesine bakıyor, onun yanlış düşündüğünü ispatlamalıyız" diye konuşan Biden, ABD Kongresinden talep ettiği ek bütçenin, bir an önce geçmesi gerektiğine dikkati çekti.