Son dakika: ABD, katil İsrail’e destek olurken kendi hukukunu ezip geçiyor! İsrail’e on binlerce ton bomba verdi

Katil İsrail ordusu Gazze'de sistematik soykırımına devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, ilk günden bu yana Netanyahu'ya hem askeri hem de mühimmat desteğine devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana savaş gemilerinden tutun Ortadoğu Kasabı olarak bilinen Glynn'nin de aralarında bulunduğu asker grubuna kadar birçok konuda destek olan Biden, kendi ülkesinin bile hukukunu çiğnemekten çekinmedi.