Kafa aynı çıkar aynı! Eli kanlı Netanyahu ve ortağı Biden ağızlarındaki baklayı çıkardı: Gazze’nin kontrolü İsrail’de olacak





Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve hükümetin Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile Tel Aviv'de ortak basın açıklaması yaptı.

İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ilk gününden bu yana "ABD'nin desteğini korumak ve güvence altına almak için çok yoğun bir diplomatik çaba harcadıklarını" vurgulayan Netanyahu, şunları kaydetti:

"Sevgili dostumuz Joe Biden'ın liderliğindeki ABD bizimle ortak çıkarları görüyor. Bize özel denizaltı ve donanmayla birlikte uçak gemileri gönderdi. Gerekli mühimmatları da göndermeye devam ediyor."

"Son birkaç haftadır ABD içinde ve dünyanın her yerinde İsrail'e karşı çok büyük baskılar olduğunu" kaydeden İsrail Başbakanı, ancak bu uluslararası baskıların bazılarını "savuşturmayı ve atlatmayı başardıklarını" savundu.