Katil Netanyahu’nun danışmanı Mark Regev, çıplak gözaltına alınan Filistinlilerle adeta dalga geçti: Burası Ortadoğu ve hava oldukça sıcak

Sky News'e konuşan Regev, sunucunun, sosyal medyada tepki toplayan, elleri kelepçeli, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin görüntülerine ilişkin sorusunu yanıtladı.
Sky News'e konuşan Regev, sunucunun, sosyal medyada tepki toplayan, elleri kelepçeli, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin görüntülerine ilişkin sorusunu yanıtladı.
Regev, "Öncelikle, unutmayın ki burası Ortadoğu ve hava oldukça sıcak. Özellikle güneşli günlerde gömleğinizi çıkarmanızın istenmesi hoş olmayabilir ama bu, dünyanın sonu da değil" cevabını verdi.
Alıkonan Filistinlilerin bir kısmının Hamas üyesi olmadıkları anlaşıldığı için salıverildiğini hatırlatan sunucu, İsrail ordusunun böyle bir hakkı olmadığını belirterek, danışmana Cenevre Sözleşmesini ihlal edip etmediklerini sordu.
Danışman Regev, görüntülerin resmi materyal olmadığını ve videonun nasıl yayıldığına bakılması gerektiğini belirterek, İsrail'in bu konuda sorumlu tutulamayacağını ima etti.
Sunucu, "Eğer İsrail ordusu tarafından çekildiği ortaya çıkmışsa, bunun konuyla ilgisi yok, Ortadoğu'daki sıcaklığın da" diyerek Regev'e tepki gösterdi.
Sunucunun İsrail'in Cenevre Sözleşmesini ihlal ettiği yönündeki sorularını yinelemesi üzerine, Regev, "O seviyede uluslararası hukuk bilmediğini" söyledi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde alıkoyduğu onlarca Filistinliyi yarı çıplak ve elleri kelepçeli şekilde yan yana dizildiği anlar yer almıştı. Görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı.
NE OLMUŞTU?
Gazze Şeridi'nden bildiren Al Jazeera muhabiri Hani Mahmud, İsralli işgalcilerin bir Birleşmiş Milletler okuluna sığınan erkekleri ağır silahlarla binaya baskın yaparak kaçırdığını aktarmıştı.
Soykırımcı İsrail keskin nişancılarının da okulun çevresine mevzilendiği bilgisini veren Al Jazeera muhabiri, operasyon sırasında silah seslerinin duyulduğunu kaydetmişti.
Okula sığınan Filistinli erkeklere binayı terk etmeleri verildiğini ve ardından gözlerinin bağlandığını belirten muhabir, video görüntülerinden anlaşılacağı üzere gözaltına alınanların dayak ve işkenceden geçirildiğini bildirdi. Al Jazeera muhabiri, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampında gerçekleşen olayda en az 100 Filistinli erkeğin çıplak halde gözaltına alınıp askeri araçlara bindirilerek bilinmeyen bir yere götürüldüğünü dile getirmişti.