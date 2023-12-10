Katil Netanyahu’nun danışmanı Mark Regev, çıplak gözaltına alınan Filistinlilerle adeta dalga geçti: Burası Ortadoğu ve hava oldukça sıcak





Danışman Regev, görüntülerin resmi materyal olmadığını ve videonun nasıl yayıldığına bakılması gerektiğini belirterek, İsrail'in bu konuda sorumlu tutulamayacağını ima etti.



Sunucu, "Eğer İsrail ordusu tarafından çekildiği ortaya çıkmışsa, bunun konuyla ilgisi yok, Ortadoğu'daki sıcaklığın da" diyerek Regev'e tepki gösterdi.