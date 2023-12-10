Dünya katil İsrail’in Gazze’deki soykırımını konuşurken Zara’dan skandal! Koleksiyon tanıtma adı altında siyonizme hizmet

Dünya 7 Ekim'den bu yana katil İsrail'in Gazze'de sistematik olarak uyguladığı soykırıma şahit oluyor.
Dünya 7 Ekim'den bu yana katil İsrail'in Gazze'de sistematik olarak uyguladığı soykırıma şahit oluyor.
On binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'e destek veren markaların bir bir boykot edildiği bugünlerde ZARA'dan skandal bir reklam kampanyası geldi.
Türkiye dahil 93 ülkede 2.200'ün üzerinde mağazası bulunan hazır giyim şirketi Zara'nın Dördüncü Zara Atelier koleksiyonu, Amerikalı model Kristen McMenamy'nin fotoğraflarda giydiği bir ceketten ibaret. Ancak söz konusu kareler ceketten çok imgelerle dolu.
Zara'nın söz konusu koleksiyon için resmi hesaplarından paylaştığı fotoğraflarda yer alan enkaz ve ceset maketleri Filistin'e gönderme olarak yorumlanıp büyük tepki çekti.
BENZERLİK AÇIK MESAJ
Fotoğraflardan birinde McMenamy beyaz bir kumaşla kaplı bir mankeni taşırken, bir diğerinde ise model tabuta benzeyen ahşap bir kutunun içinde duruyor.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Sosyal medya kullanıcıları insanları "Zara'yı boykot etmeye" teşvik etti.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.
İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.
Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.