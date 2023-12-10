Kosova’nın kuzeyinde 24 yıldır süren elektrik dağıtım anlaşmazlığı Türkiye’nin de çabalarıyla aşıldı

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların çoğunlukta olduğu belediyelerde 1999'da sona eren savaştan bu yana devam eden elektrik dağıtım anlaşmazlığı, Türkiye'nin de yoğun çabalarıyla çözüldü.
Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Limak ve Çalık ortaklığında işletilen Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi (KEDS) ile Sırp şirketi Elektrosever arasında dün imzalanan sözleşme, Sırpların çoğunlukta olduğu belediyelerde yıllardır süren elektrik dağıtım meselesinin çözülmesinin yanında Kosova ile Sırbistan arasındaki normalleşme sürecinde önemli bir engelin de aşılmasına katkı sağlayacak.