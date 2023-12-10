Kosova’nın kuzeyinde 24 yıldır süren elektrik dağıtım anlaşmazlığı Türkiye’nin de çabalarıyla aşıldı

Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Limak ve Çalık ortaklığında işletilen Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi (KEDS) ile Sırp şirketi Elektrosever arasında dün imzalanan sözleşme, Sırpların çoğunlukta olduğu belediyelerde yıllardır süren elektrik dağıtım meselesinin çözülmesinin yanında Kosova ile Sırbistan arasındaki normalleşme sürecinde önemli bir engelin de aşılmasına katkı sağlayacak.

Kosova 'nın kuzeyinde Sırpların çoğunlukta olduğu belediyelerde 1999'da sona eren savaştan bu yana devam eden elektrik dağıtım anlaşmazlığı, Türkiye'nin de yoğun çabalarıyla çözüldü.

Avrupa Birliği (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, KEDS ile Elektrosever arasında imzalanan sözleşmeyi memnuniyetle karşıladığını belirttiği X açıklamasında, bunun Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamındaki enerji yol haritasının uygulanmasında önemli bir adım olduğunu vurguladı ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

KEDS'ten yapılan açıklamada da Kosova'nın kuzeyindeki Kuzey Mitrovitsa, Zveçan, Leposaviç ve Zubin Potok belediyelerinde elektrik dağıtımının normalleştirilmesini amaçlayan sözleşmenin, uzun ve hassas bir sürecin ardından imzalanabilmesinden memnuniyet duyulduğu belirtildi ve katkı sağlayan taraflar tebrik edildi.