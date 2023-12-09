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Rishi Sunak 10 Numara’dan elendi! Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi Başbakanlık konutuna sokamadı: Kapı dışarı edilince şaşkına döndüler

İngiltere’ye resmi ziyaret düzenleyen Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile birlikte Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın önünde kapıda kaldı. İngiliz basını ülkeye damga vuran anlar için “Rishi Sunak 10 Numaradan elendi” başlığını kullanırken Sunak, sosyal medyada alay konusu oldu.

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 14:35 Güncelleme 09 Aralık 2023, 14:49
Rishi Sunak 10 Numara’dan elendi! Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi Başbakanlık konutuna sokamadı: Kapı dışarı edilince şaşkına döndüler

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara, gündeme damga vuran bir olaya ev sahipliği yaptı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte ile 10 Numara'nın kapısında kaldı.

🚪 Rishi Sunak ve Mark Rutte görüşmesinde kapı krizi! 🎥

SUNAK İLE RUTTE KAPIDA KALDI

Orta Doğu, Ukrayna Savaşı ve yasadışı göç de dahil olmak üzere çeşitli konularda görüşmek üzere Rutte'yi Downing Caddesi'nde karşılayan Sunak, 10 Numara'nın kapısını açamadı.

Sunak'ın başarısız denemelerinin ardından kapı içeriden açıldı.

"KENDİ KAPISINI BİLE AÇAMIYOR"

İki başbakanın 10 Numara'nın kapısında çekilen videosunda şaşkınlıkları açıkça görülürken Rishi Sunak sosyal medyada alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları Sunak için "kendi kapısını bile açamıyor." yorumları yaptı. Birçok kullanıcı ise Sunak'ın kapıda kalması ile ilgili "Belki kapıyı bilerek kilitlemişlerdir." Şeklinde yorumlar yaptı.

"10 NUMARA'DAN ELENDİ"

İngiliz gazetesi Telegraph ise haberi "Rishi Sunak 10 Numara'dan elendi" başlığı ile duyurdu.

Birmingham Yardley İşçi Partisi Milletvekili Jess Phillips, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rishi Sunak'ın İngiltere'den gördüğü küçümsemeyi hak ettiğini belirtti.

İngiliz Daily Mail gazetesi ise 10 Numara'nın ön kapısının güvenlik gerekçeleri dolayısıyla yalnızca içeriden açıldığını ve günün 24 saati kapının arkasında bir güvenlik görevlisinin beklediğini belirtti.

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