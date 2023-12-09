Rishi Sunak 10 Numara’dan elendi! Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi Başbakanlık konutuna sokamadı: Kapı dışarı edilince şaşkına döndüler

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara, gündeme damga vuran bir olaya ev sahipliği yaptı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte ile 10 Numara'nın kapısında kaldı. 🚪 Rishi Sunak ve Mark Rutte görüşmesinde kapı krizi! 🎥 SUNAK İLE RUTTE KAPIDA KALDI Orta Doğu, Ukrayna Savaşı ve yasadışı göç de dahil olmak üzere çeşitli konularda görüşmek üzere Rutte'yi Downing Caddesi'nde karşılayan Sunak, 10 Numara'nın kapısını açamadı. Sunak'ın başarısız denemelerinin ardından kapı içeriden açıldı.

"KENDİ KAPISINI BİLE AÇAMIYOR" İki başbakanın 10 Numara'nın kapısında çekilen videosunda şaşkınlıkları açıkça görülürken Rishi Sunak sosyal medyada alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları Sunak için "kendi kapısını bile açamıyor." yorumları yaptı. Birçok kullanıcı ise Sunak'ın kapıda kalması ile ilgili "Belki kapıyı bilerek kilitlemişlerdir." Şeklinde yorumlar yaptı. "10 NUMARA'DAN ELENDİ" İngiliz gazetesi Telegraph ise haberi "Rishi Sunak 10 Numara'dan elendi" başlığı ile duyurdu.