Yunan medyası Atina ziyaretinin perde arkasını yazdı: "Farklı bir Erdoğan'la tanıştık"

"KAZAN KAZAN İLETİŞİMİ, YAVAŞ YAVAŞ DİPLOMASİ"
EFSYN gazetesi ise "Kazan Kazan" sözlerini "Yavaş Yavaş" sözleriyle birlikte Türkçe olarak manşetine taşıdı.
"Kazan Kazan iletişimi, Yavaş Yavaş diplomasi" başlığını kullanan gazete hem Atina'nın hem de Ankara'nın "sakin sular" için atılan ilk adımlardan memnun olduğuna dikkati çekti.
Eleftheros Typos gazetesi ise manşetinde "Yeni bir dönem için atılan adımlar" ifadesini kullandı. Türkiye ve Yunanistan arasında dün imzalanan "Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi", "tarihi" olarak nitelendirildi.
Haberde, Erdoğan'ın "Çözülemeyecek sorun yoktur." ve Miçotakis'in "Ülkelerimizi yan yana getirme sorumluluğumuz var." sözleri ön plana çıkarıldı.
İki liderin temaslarının son derece başarılı olduğu vurgulanan haberde, "Yunanistan-Türkiye yeni bir dönem için demir alıyor." başlığı kullanıldı.
Haberde, ziyaretin büyük fikir ayrılıklarına rağmen iki ülke arasındaki olumlu iklimi teyit ettiği ifade edildi.
FARKLI BİR ERDOĞAN
İefimerida adlı internet haber sitesi ise "Farklı bir Erdoğan'la tanıştık: Mükemmel atmosfer ve gülümsemeler" başlığıyla Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin perde arkasında yaşananları yazdı.
BİR RESİM BİN KELİME
Bir resmin bin kelimeye bedel olduğu belirtilen ve Yiannis Kandelis imzasını taşıyan haberde, Başkan Erdoğan ve Miçotakis'in Türk-Yunan ilişkilerinde yeni dönemi başlattığı ifade edildi. Ziyaret sonrası gerilim yerine sıcak bir iklimin hakim olduğu ifade edilirken son 10 ayda gelişen olumlu gelişmelerin korunması için imzalanan Atina Bildirgesi'nin önemine dikkat çekildi.
FARKLI BİR ERDOĞAN'LA TANIŞTIK
İki liderin 1 saat 45 dakika süren görüşmesi ve sonrasındaki öğle yemeğinde Başkan Erdoğan'ın olumlu ve rahat haline vurgu yapılırken, "Farklı bir Erdoğan'la tanıştık" değerlendirmesine yer verildi.