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Yunan medyası Atina ziyaretinin perde arkasını yazdı: "Farklı bir Erdoğan'la tanıştık"

Son dakika haberi! Yunanistan'da gazeteler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Atina ziyaretinde verilen dostluk mesajlarını manşetlerine taşıdı. Ziyaretin ikili ilişkiler için yeni bir başlangıç olduğuna işaret eden gazeteler, iki liderin dostluk mesajlarına geniş yer verdi. İefimerida adlı internet haber sitesi ise "Farklı bir Erdoğan'la tanıştık: Mükemmel atmosfer ve gülümsemeler" başlığıyla Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin perde arkasında yaşananları yazdı. İki liderin 1 saat 45 dakika süren görüşmesi ve sonrasındaki öğle yemeğinde Başkan Erdoğan'ın olumlu ve rahat haline vurgu yapılırken, "Farklı bir Erdoğan'la tanıştık" değerlendirmesine yer verildi.

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 11:52 Güncelleme 08 Aralık 2023, 12:14
Yunan medyası Atina ziyaretinin perde arkasını yazdı: Farklı bir Erdoğan’la tanıştık

Yunanistan'da gazeteler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Atina ziyaretinde verilen dostluk mesajlarını manşetlerine taşıdı.

Kathimerini gazetesi "Sürekli huzur sözü" manşetiyle verdiği haberde, Başkan Erdoğan'ın ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşme sonrası "dostluk" mesajlarını aktardı.

Haberde, ziyaretin en önemli sonucunun "zor konularda dahi özlü bir diyalog kurulması" olduğuna vurgu yapıldı.

Erdoğan ve Miçotakis'in birlikte gülümsediği bir fotoğrafın yer aldığı haberde "Gülümseyiş dün Atina'da gerçekleşen Türk-Yunan temaslarını karakterize eden olumlu atmosferi yansıtıyor." ifadesi yer aldı.

Ta Nea gazetesi ise tam sayfa verdiği manşet haberinde Türkçe sözcüklere yer verdi. Anahtar sözcükler olarak adlandırdığı Türkçe sözcükler, "Huzur, Ege, azınlık, Lavrion, Kıbrıs ve Lozan" oldu.

Ziyarete geniş yer veren gazete hem Türk hem de Yunan tarafının görüşmeye samimi bir işbirliği niyetiyle geldiğini vurguladı.

Haberde, her iki taraf için de "kazan-kazan" formülünün geçerli olacağı yeni bir döneme işaret edildi.

"KAZAN KAZAN İLETİŞİMİ, YAVAŞ YAVAŞ DİPLOMASİ"

EFSYN gazetesi ise "Kazan Kazan" sözlerini "Yavaş Yavaş" sözleriyle birlikte Türkçe olarak manşetine taşıdı.

"Kazan Kazan iletişimi, Yavaş Yavaş diplomasi" başlığını kullanan gazete hem Atina'nın hem de Ankara'nın "sakin sular" için atılan ilk adımlardan memnun olduğuna dikkati çekti.

Eleftheros Typos gazetesi ise manşetinde "Yeni bir dönem için atılan adımlar" ifadesini kullandı. Türkiye ve Yunanistan arasında dün imzalanan "Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi", "tarihi" olarak nitelendirildi.

Haberde, Erdoğan'ın "Çözülemeyecek sorun yoktur." ve Miçotakis'in "Ülkelerimizi yan yana getirme sorumluluğumuz var." sözleri ön plana çıkarıldı.

İki liderin temaslarının son derece başarılı olduğu vurgulanan haberde, "Yunanistan-Türkiye yeni bir dönem için demir alıyor." başlığı kullanıldı.

Haberde, ziyaretin büyük fikir ayrılıklarına rağmen iki ülke arasındaki olumlu iklimi teyit ettiği ifade edildi.


FARKLI BİR ERDOĞAN

İefimerida adlı internet haber sitesi ise "Farklı bir Erdoğan'la tanıştık: Mükemmel atmosfer ve gülümsemeler" başlığıyla Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin perde arkasında yaşananları yazdı.

BİR RESİM BİN KELİME

Bir resmin bin kelimeye bedel olduğu belirtilen ve Yiannis Kandelis imzasını taşıyan haberde, Başkan Erdoğan ve Miçotakis'in Türk-Yunan ilişkilerinde yeni dönemi başlattığı ifade edildi. Ziyaret sonrası gerilim yerine sıcak bir iklimin hakim olduğu ifade edilirken son 10 ayda gelişen olumlu gelişmelerin korunması için imzalanan Atina Bildirgesi'nin önemine dikkat çekildi.

FARKLI BİR ERDOĞAN'LA TANIŞTIK

İki liderin 1 saat 45 dakika süren görüşmesi ve sonrasındaki öğle yemeğinde Başkan Erdoğan'ın olumlu ve rahat haline vurgu yapılırken, "Farklı bir Erdoğan'la tanıştık" değerlendirmesine yer verildi.

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15 ANLAŞMA İMZALANDI

Ekonomi, ticaret, turizm, öğrenci değişimi ve teknik yeterliliklerin tanınması konularına odaklanan 15 anlaşma ve ortak deklarasyon imzalandığı belirtilen haberde, Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında 24 saat iletişim kurulacağı ifade edildi. İki ülke arasında göç konusunda yapılan anlaşmanın önemine dikkat çekilirken Türk vatandaşlarına Limni, Midilli, Sakız, Rodos, Kastellorizo, Limnos, Samos, Leros, Kos ve Kalymnos adalarında 7 günlük vize verileceği bildirildi.

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Türkiye ve Yunanistan arasında hala mevcut olan sorunların bulunduğuna işaret eden haberde Trakya'daki Türk ve Müslüman azınlıkla ilgili Başkan Erdoğan'ın ifadelerine Miçotakis'in Lozan Antlaşması ile cevap verdiği vurgulandı.

Haberde, iki ülke arasında Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na başvurarak çözülebilecek tek sorunun kıta sahanlığı olduğu belirtilirken 2017'de kesintiye uğrayan sürecin yeniden başlatılması gerektiği ifade edildi. Miçotakis'in bahar döneminde Ankara'yı ziyaret edeceği bildirilirken Şubat ayında görüşmelerin devam etmesinin beklendiği bildirildi.

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