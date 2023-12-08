PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

SON DAKİKA I ABD hükümetinden yeni skandal: Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin açıklama yapmasına izin vermedi

Son dakika haberleri... ABD hükümetinin, İİT ve Arap Birliği Temas Grubu'nun üyesi Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin Washington temasları sırasında açıklama yapmasına izin vermediği bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 20:03 Güncelleme 08 Aralık 2023, 22:31
SON DAKİKA I ABD hükümetinden yeni skandal: Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki’nin açıklama yapmasına izin vermedi

ABD hükümetinin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu'nun üyesi Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin Washington temasları sırasında açıklama yapmasına izin vermediği bildirildi.

Temas Grubu üyeleri, Washington ziyareti kapsamlarında Four Seasons Oteli'nde basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin el-Maliki'ye soru sormak istemesinin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan söz aldı.

Bin Ferhan, "Sayın el-Maliki sizin sorunuza cevap veremiyor. ABD hükümeti, Sayın el-Maliki'ye kısıtlama getirdi. Kendisi basının sorularına cevap veremiyor ve basınla angaje olamıyor." açıklamasında bulundu.

Görüşmeler için Washington'da bulunan Temas Grubu'nun aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Temas Grubu'nun cumartesi Kanada'da görüşmeler yapması öngörülüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Gazze’de yaşananlara göz yuman Batı’ya sert tepki: 70’i aşkın gazeteci öldürüldü ABD’nin meşhur gazeteleri nerede?
Vize uygulaması onaylandı! Yunanistan’da hangi adalara kaç gün vizesiz giriş yapılacak? Uygulama ne zaman başlayacak?
Galatasaray Adana Demirspor’u yendi liderliği aldı!
SON DAKİKA