SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Kiryakos Miçotakis'in beden dili ne anlatıyor? Uzman isimden dikkat çeken yorum

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'ın 6 yıl sonra ilk kez gerçekleştirdiği Atina ziyareti hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Özellikle Yunan Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'ı selamlarken eğilmesi ülke basınında büyük eleştirilere sebep oldu. Peki Erdoğan ve Miçotakis'in kameralara yansıyan görüntülerinde beden dilleri ne anlatıyor? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 23:35 Güncelleme 07 Aralık 2023, 23:47
Son dakika: Başkan Erdoğan ve Kiryakos Miçotakis’in beden dili ne anlatıyor? Uzman isimden dikkat çeken yorum

Kritik temaslarda bulunmak üzere 6 yıl sonra Yunanistan'a giden Başkan Erdoğan, Türk-Yunan ilişkileri kapsamında yeni bir dönemi başlattı.

Söz konusu ziyaret Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Hatta Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın başkan Erdoğan'ın kapıda görününce eğilmesi Yunan basınında büyük eleştiri konusu oldu.

YUNAN BAKAN BAŞINI EĞDİ, HEDEF TAHTASINA KONDU: ERDOĞAN'A TAM TESLİMİYET
Görüşmeler öncesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana geldiği sırada saygı için başını öne eğmesi Yunanistan'ı karıştırdı.

Yunan haber sitesi Protothema'nin haberine göre; Gerapetritis'in davranışı "Erdoğan'a teslimiyet hamlesi" olarak yorumlandı.

LİDERLERİN BEDEN BİLİ NE ANLATIYOR?
Peki Erdoğan ve Miçotakis'in beden dili ne anlatıyor? Siyasal İletişimci Ferhat Murat A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

BU GÖRÜNTÜ YUNANİSTAN'DA BİR NUMARALI GÜNDEM MADDESİ
Yunan basınında, Yunanistan Dışişleri Bakanı'na, "Sultanı mı selamlıyorsun?" şeklinde eleştiriler var.

Danışmanı da açıklama yapmak zorunda kalmış. Biz orada Yunan devletini temsilen oradayız. Ona yakışır bir karşılama yapmak istedik benzeri bir açıklama yapmak zorunda kalmış.

Burada Yunan basını bunu konuşuyor. Başını aşırı derecede aşağı indirmesinden dolayı bir rahatsızlık söz konusu.

Yunan basını çok yakından takip ediyor Türk medyasını.

Burada kapsayıcılık. Sayın Cumhurbaşkanı çok tecrübeli. Özellikle uluslararası arenada çok tecrübeli bir isim ve ben hakimiyeti kendi üzerime kuruyorum diyor.

İki elinin arasına alarak benim hakimiyetimin altındasın mesajını tüm görenlere veriyor.

Miçotakis da bunu biliyor. O da sol elini dirseğine koyarak eşitliği sağlamaya çalışıyor.

Sayın Erdoğan çok rahat kendinden emin özgüveni çok yüksek ve güçlü bir görüntüyü veriyor.

Miçotakis'e baktığınız zaman elleri stresli bir şekilde birleşmiş. Stresli olduğunu karşısındakine saygı duyduğunu gösteriyor.

DOĞAL LİDERLİK REFLEKSİ
Gazeteci Abdulkadir Selvi: Erdoğan'ın doğal liderlik refleksi. Bu sonradan kazanılmış bir şey de değil. Çok güçlü bir lider ve muhatabın elini yakalayınca kavrıyor. Ondan sonra o gündemi kendisi belirliyor.

DEVLET ADAMI NASIL OLUR DERSİ!
Erdoğan Atina'da bir devlet adamı nasıl olur onun dersini verdi.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP yandaşı Merdan Yanardağ’dan müstakil intikam! Flaş iddia: Kayıp 132 milyon TL Lyon’da!
Başkan Erdoğan ve Miçotakis’ten ortak basın toplantısında önemli açıklamalar: Çözülemeyecek hiçbir sorun yok
Katil İsrail ordusundan bir skandal daha! Gazze’de yüzlerce sivil erkeği soyup gözünü bağladılar!
SON DAKİKA