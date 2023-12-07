Son dakika: Başkan Erdoğan ve Kiryakos Miçotakis’in beden dili ne anlatıyor? Uzman isimden dikkat çeken yorum

Danışmanı da açıklama yapmak zorunda kalmış. Biz orada Yunan devletini temsilen oradayız. Ona yakışır bir karşılama yapmak istedik benzeri bir açıklama yapmak zorunda kalmış.

Burada Yunan basını bunu konuşuyor. Başını aşırı derecede aşağı indirmesinden dolayı bir rahatsızlık söz konusu.