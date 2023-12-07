Son dakika: Başkan Erdoğan ve Kiryakos Miçotakis’in beden dili ne anlatıyor? Uzman isimden dikkat çeken yorum

Kritik temaslarda bulunmak üzere 6 yıl sonra Yunanistan'a giden Başkan Erdoğan, Türk-Yunan ilişkileri kapsamında yeni bir dönemi başlattı.
Söz konusu ziyaret Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Hatta Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın başkan Erdoğan'ın kapıda görününce eğilmesi Yunan basınında büyük eleştiri konusu oldu.
YUNAN BAKAN BAŞINI EĞDİ, HEDEF TAHTASINA KONDU: ERDOĞAN'A TAM TESLİMİYET
Görüşmeler öncesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana geldiği sırada saygı için başını öne eğmesi Yunanistan'ı karıştırdı.
Yunan haber sitesi Protothema'nin haberine göre; Gerapetritis'in davranışı "Erdoğan'a teslimiyet hamlesi" olarak yorumlandı.
LİDERLERİN BEDEN BİLİ NE ANLATIYOR?
Peki Erdoğan ve Miçotakis'in beden dili ne anlatıyor? Siyasal İletişimci Ferhat Murat A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
BU GÖRÜNTÜ YUNANİSTAN'DA BİR NUMARALI GÜNDEM MADDESİ
Yunan basınında, Yunanistan Dışişleri Bakanı'na, "Sultanı mı selamlıyorsun?" şeklinde eleştiriler var.