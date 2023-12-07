Reuters muhabiri Abdullah’ın katil İsrail ordusunun ateşi ile hayatını kaybettiği kanıtlandı

Saldırıya maruz kalan gazetecilerin bulunduğu bölgede herhangi bir askeri hedefin varlığına rastlanmadığını belirten Kays, "Gazetecilerin bulunduğu yer, 37 saniye içinde arka arkaya iki saldırıyla doğrudan vuruldu." dedi.

Gazetecilerin o gün Hizbullah ve İsrail ordusu arasındaki çatışma noktasından en az 1,5 kilometre mesafede yer aldığını aktaran Kays, gazetecilerin konumunu ve çatışmaların mesafesini belirlemek için 49 ayrı video ve uygu görüntülerinin uzman kişilerce incelendiğini kaydetti.

Kays, tüm gazetecilerin üzerinde "press" (basın) ifadesi yazılı çelik yelek bulunduğunu dile getirdi.

AF ÖRGÜTÜ: BU ÖLÜMCÜL SALDIRIYLA İLGİLİ BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ BİR SORUŞTURMA YAPILMALI

Uluslararası Af Örgütü, "İsrail'in gazetecilere yönelik ölümcül saldırısı savaş suçu olarak soruşturulmalı" başlıklı bir rapor hazırladı.

Basın toplantısında raporun içeriğine değinen Meczub, sivillere doğrudan veya ayrım gözetmeden yapılan saldırıların uluslararası insani hukuk tarafından kesinlikle yasaklandığını ve bunun bir savaş suçu teşkil ettiğini belirtti.

Meczub, raporda öne çıkanlarla ilgili şunları söyledi:

"Isam Abdullah'ın öldürülmesi ve diğer 6 gazetecinin yaralanmasından sorumlu olanlar hesap vermeli. Hiçbir gazeteci sırf işini yaptığı için hedef alınmamalı veya öldürülmemelidir. İsrail'in gazetecileri öldürmesine ve saldırmasına izin verilmemelidir. Bu ölümcül saldırıyla ilgili bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yapılmalı."