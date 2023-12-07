İşgalci İsrail, ABD ve Batı'nın gölgesi altında 7 Ekim'den beridir Gazze'de ölüm kusmaya devam ediyor. Birçok Batılı ülkenin İsrail'e silah desteği verdiği bilinen bir gerçekken, İsrail ise kullandığı yapay zeka destekli silahlarla sivil ölümlerini azalttığı yalanına sarılmıştı.

İsrail'in bu iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve silah endüstrisinin Filistin'i yeni teknolojileri denediği bir laboratuvar olarak kullandığına dair kanıtlar ortaya çıktı.