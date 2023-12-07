"İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin korkunç olması nedeniyle Batı'nın onları yok etmesi ve çok sayıda insanı katletmesi bu şekilde gerekçelendirildi. İsrail de aynı retoriği kullanıyor. İsrail ayrıca eğer biz bu savaşı kazanamazsak Avrupa'da, Avustralya'da, Birleşik Krallık'ta ve ABD'de bunlar sizin de başınıza gelecek demek istiyor. Bu savaş bu şekilde devam ettiği sürece kısa ve uzun vadede sonuçlarının korkunç olacağını düşünüyorum. İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını yok etmeye devam etmesini durdurmak için Batı'nın baskısının daha fazla olmasını diliyorum."
'SAVAŞ SUÇLARINA AİT DELİLLER AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR
Batılı devletlerin İsrail'e verdiği silah desteği birçok kez kanıtlanmıştı. İsrail'e F-35 parçaları satılması nedeniyle Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve iki bakanı hakkında suç duyurusunda bulunan avukat Reinout Sterk, "(Gazze'de işlenen) Savaş suçlarının delilleri uzaktan da açıkça görülüyor" dedi
TOPLU KATLİAMA YOL AÇTI
İngıltere merkezli Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze'ye yönelik 2 saldırısında ABD menşeli askeri ekipmanları kullandığını ve bu saldırılar sonucu 43 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 ailenin yok olduğunu açıkladı. Raporda, ABD silahlarını kullanan İsrail'in 10 Ekim'de El Naccar ailesinin evine yaptığı saldırıda 24 kişinin, 22 Ekim'de Ebu Malik ailesinin evine yönelik saldırıda da 19 kişinin hayatını kaybettiği ve bu saldırılarda yaşamını yitirenlerin 19'unun çocuk, 14'ünün kadın olduğu belirtildi. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, yaptığı yazılı açıklamada, "(Gazze'de) ABD yapımı silahlar, ailelerin topluca katline yol açtı" ifadesine yer verdi.
Geçtiğimiz günlerde İsrail'in Gazze'de binlerce sivilin ölümüne neden saldırılarının arkasında Habsora denilen bir yapay zekanın olduğu ortaya çıkmıştı. Eski İsrail istihbarat subaylarının Habsora içib"Kitle İmha Fabrikası" tanımını yaptığı bilnmekte.
İsrail merkezli +972 isimli internet sitesi konuyla ilgili bir haber yayımlamıştı. Haberde İsrail ordusunun, "Habsora" adlı yapay zekâ uygulamasıyla otomatik olarak üretilen hedeflere yönelik saldırılarda kaç sivilin yaşamını yitireceğinin her zaman bilindiğini yazdı. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hedef belirlemek için kullandığı "Habsora" adlı yapay zekâ uygulamasını sivil altyapının kasıtlı olarak vurulmasında kullandığı belirtildi.
NE ZAMANDAN BERİDİR KULLANILIYOR?
Yapay zekanın İsrail ordusunda kullanımı, 2019'da yüzlerce subayın görev yaptığı "Hedef Belirleme Birimi"nin kurulmasıyla ivme kazandı.
İsrail'in 2021'deki Gazze saldırılarında daha önce senede yalnızca 50 hedef belirlenebilirken, yapay zeka sayesinde sadece 1 günde 100 hedef belirlenebildi.
Gazze'ye yönelik son saldırılardaysa günlük 100 hedef belirleme kapasitesinin de kat be kat üstüne çıkıldı.
Araştırmaya göre İsrail ordusu 7 Ekim'den sonra Gazze'ye yönelik saldırılarında bariz bir politika değişikliğine gitti.
Uzmanlara göre İsrail, 2006'daki 2. Lübnan Savaşında uyguladığı "Dahiya Doktrini"ni yeniden benimsedi.
ORANTISIZ VE BOĞUCU GÜÇ KULLANIMI
"Dahiya Doktrini"yle Hamas ve Hizbullah gibi gerilla gruplarına karşı, orantısız ve boğucu bir güç kullanılıyor.
7 Ekim sonrası ilk 5 günde 1000'den fazla hedefin vurulması da İsrail'in bu Doktrini benimsediğini göstergesi.
Amaç boğucu saldırılarla ezilen sivil halkın, Hamas veya Hizbullah gibi gruplara baskı yaparak, bu grupların İsrail'e yönelik saldırılarını durdurmak zorunda bırakması.
7 Ekim Hamas saldırıları sonrası İsrail'in binlerce hedefi vurarak binlerce sivili öldürmesinin arkasında yapay zekayla belirlenen hedefler ve ordunun artık sivil kayıpları nerdeyse gözetmeyerek hareket etmesi yatıyor.
Üst düzey bir Hamas liderinin öldürülmesine yönelik bir operasyon sonrası yüzlerce sivilin öleceğinin tahmin edilmesine rağmen saldırının gerçekleştirildiği iddia ediliyor.
KAYBETTİĞİ SAYGINLIĞI KAZANMAYA ÇALIŞIYOR
Ordunun sivil hedefleri gözetmeksizin Gazze'yi vurmasının arkasındaki gerçek sebebin, İsrail kamuoyuna karşı bir "zafer" portresi çizerek kaybettiği saygınlığı geri kazanmak olduğu belirtiliyor.