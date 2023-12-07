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CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor: Hastanelerde durum kritik

Gazze’de ateşkese son verip katliama devam eden soykırımcı İsrail, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gazze’de binlerce kişinin sığındığı hastaneleri ve mülteci kamplarını hedef alan İsrail, Batı Şeria’da da tutuklama kampanyasını sürdürüyor. Terör devleti 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 7 bin 112'si çocuk 16 bin 258 Filistinliyi katletti. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Filistin başkanı, Gazze'de durumun her geçen saat daha da kötüye gittiğini belirterek, ". Pek çok insan çaresiz ve neredeyse kalıcı bir şok halinde. İnsanlığın en karanlık saatine yaklaşıyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 09:23 Güncelleme 07 Aralık 2023, 08:29
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor: Hastanelerde durum kritik

Terör devleti İsrail, ateşkesi sonlandırdığından bu yana Gazze'de soykırıma devam ediyor. Yemen'deki Husilerin pazar günü Kızıldeniz'de iki kargo gemisini hedef almasının ardından kara saldırısını genişleten soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da tutuklama kampanyasına ve sivillere yönelik saldırılara devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Gazze'de büyük direnişe devam ediyor.

Geçtiğimiz günkerde ABD'nin "Kalıcı ateşkese karşıyız" açıklamasını işaret fişeği olarak gören soykırımcı İsrail cuma sabah saatlerinde Gazze'yi yeniden hedef almaya başladı ve yüzlerce kişiyi öldürdü.

İsrail Savunma Kuvvetleri, pazar günü Gazze'de Yüksek Adalet Divanı binasını bombaladığına dair görüntüler paylaştı.

Katil İsrail Adalet Sarayı'nı bombaladı

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi.

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Filistin başkanı Dr. Richard Peeperkorn, Gazze'de durumun her geçen saat daha da kötüye gittiğini belirterek,"Bombardımanlar güney bölgeleri de dahil olmak üzere her yerde yoğunlaşıyor. Pek çok insan çaresiz ve neredeyse kalıcı bir şok halinde. İnsanlığın en karanlık saatine yaklaşıyoruz." dedi.

Terör devleti İsrail, Filistinlileri Gazze'den sürme planı kapsamında Gazze'nin 600 parsele bölündüğü haritalar dağıttı. Üzerinde QR kodlar bulunan haritada sözde güvenli bölgeler işaret edildi. Öte yandan soykırımcı İsrail'in QR kodları ile işaret ettiği bölgelerde Filistinlileri katliama tabi tutacağı biliniyor.

GAZZE'DEKİ ADALET BİNASI HAVAYA UÇURULDU
Öte yandan soykırımcı İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki adliye binasını patlayıcı yerleştirerek havaya uçurdu.

İsrail, insani aranın sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanlarını yoğunlaştırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) geçtiğimiz ay ele geçirdikleri adliye binasını bugün patlayıcı yerleştirerek kontrollü olarak patlattı.

Patlamanın ardından gökyüzünü duman bulutu kaplarken, bina kullanılamaz hale geldi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

08:14 Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han, Gazze'de sivillere yardım malzemeleri ulaştırılmasını kasten engellemenin savaş suçu olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulundu.

07:00 G7 ülkelerinin liderleri, Gazze'de kötüleşen insani krize çözüm bulmak ve sivil kayıpları en aza indirmek için daha acil eyleme ihtiyaç olduğunu bildirdi.

06:02 İsrail, ABD'nin baskısıyla insani çöküş ve salgın hastalıkların önlenmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girmesine müsaade ettiği minimum yakıt miktarını artırdı.

02.51 İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU: GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ ÇATIŞMALARDA 100 ASKER GÖZÜNDEN YARALANDI
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde girdiği çatışmalarda ordu mensubu 100 askerin gözünden yaralandığı, bunların bir kısmının görme yetisini kaybettiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda gözünden yara alan İsrail askerleri hakkında bilgi verildi.

Ordu mensubu onlarca askerin gözünden ağır yaralandığı kaydedilen haberde, yaklaşık 100 askerin koruyucu gözlük kullanmadığı için isabet eden mermi veya şarapnelden gözünden yara aldığı aktarıldı.

Gözünden yaralanan askerlerin yüzde 10 ila 15'inin bir veya iki gözünün görme yetisini kaybettiği belirtilen haberde, sadece Birussebi'deki Soroka Hastanesinde son üç günde gözünden yaralanan 5 İsrail askerinin cerrahi operasyon geçirdiği ifade edildi.

02.10 KASSAM TUGAYLARI: İSRAİL'E AİT 23 ASKERİ ARAÇ TAMAMEN YA DA KISMEN İMHA EDİLDİ
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyindeki çatışma bölgelerinde İsrail'e ait 23 askeri aracın tamamen ya da kısmen imha edildiğini duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve kuzeyindeki Beyt Lahiya kentlerinde İsrail askeri araçlarına verilen zarar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu kentlerdeki çatışma bölgelerinde 23 İsrail askeri aracının kısmen veya tamamen imha edildiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne giren İsrail güçleriyle tüm cephelerde çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, Kassam keskin nişancılarının hedef aldığı 6 İsrail askerinin öldüğü veya yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Gazze'den İsrail'in güneyindeki Birussebi kentine doğru 10 roket fırlatıldığı ifade edildi.

23.44 İsrail'in El Hubi ailesinin evine saldırısında çoğu çocuk 18 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail'in Refah'taki El Hubi ailesinin evine düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 18 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda ölen ve yaralananlar Kuveyt hastanesine nakledildi.

23.20 İSRAİL GÜÇLERİ BATI ŞERİA'DA FİLİSTİNLİ BİR ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yabud beldesine baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrail güçlerinin gerçek mermiyle hedef aldığı 16 yaşındaki Ömer Mahmud Sadık Ebubekir, göğsünden vurularak öldürüldü.

23.04 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: El-Ehli Baptist Hastanesi'nde yaralılar kan kaybından ölüyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin, çok sayıda vaka nedeniyle kapasitesinin yetersiz kaldığını ve yaralıların kan kaybından öldüğünü duyurdu.

Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Sözcü Kudra, "Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi, çok sayıdaki vaka nedeniyle sağlık hizmeti kapasitesini yitirdi, yaralılar kan kaybından ölüyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası kurumlara "destek ve yardım" çağrısı yapan Kudra, "Yaralıları kabul etmek için Şifa Hastanesi'ni elimizden geldiğince aktif tutmaya çalışıyoruz ancak büyük zorluklarla karşı karşıyayız." açıklamasında bulundu.

Kudra, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde sağlık sistemini çökertmek için sağlık merkezlerini kasıtlı olarak hedef aldığını, soykırım suçu işlediğini ve Gazze'nin kuzeyindeki 800 bin kişinin sağlık hizmetinden yoksun bırakıldığını vurguladı.


SALDIRILAR DEVAM EDİYOR
18.00 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. Katil İSRAİL'İN Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere saldırıları, Sderot kentinden böyle görüntülendi.

14.42 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin doğu ekseninde çok sayıda işgal askerinin personel mermisi ve makineli tüfeklerle barikat kurduğu bir evi hedef aldı.

13.55 Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir bölgede uzun menzilli füzeler ve çeşitli taşınabilir RPG tipi füze modellerinin yanı sıra tanksavar füzeleri, patlayıcı cihazlar, el bombaları ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere çok miktarda silah ve mühimmat bulduğunu iddia etti.

Bulunan uzun menzilli füzelerin İsrail'in merkezine atılan türden olduğunu öne süren soykırım ordusu bazı mühimmatların soruşturma amacıyla kaldırılacağını, bazılarının ise patlatılacağını belirtti ve Hamas'ı silah depolarını okulların ve yerleşim yerlerinin yakınında kurmakla suçladı.

10.46 Soykırımcı İsrailli yetkililer, Bani Suhaila kavşağında ve kendilerine ayrılmış dört "blok"ta (50, 51, 52 ve 219) bulunan barınaklarda ve okullarda bulunan yerinden edilmiş kişileri, bölgeyi "derhal tahliye etmeleri" konusunda uyardı.

10.31 Soykırımcı İsrail ordusu, savaşın başlangıcından bu yana yoğun hava saldırıları ve amansız top atışlarıyla defalarca hedef alınan bölgedeki Cibaliye mülteci kampına yönelik saldırılarını son 12 saat içinde yoğunlaştırdı. El Cezire haber ajansı, şu anda Gazze'de iletişimin tamamen engellendiğini, hastaneler hizmet dışı olduğundan nüfusun yoğun olduğu bölgeye havadan, karadan ve denizden koordineli saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

08.58 Sınır Tanımayan Doktorlar, Deir el-Balah'taki Mescid-i Aksa Şehiteri Hastanesi'ndeki malzemelerin tükendiği konusunda uyardı. Sınır Tanımayan Doktorların Gazze'deki acil durum koordinatörü Marie-Aure Perreaut Revial, "Şu anda hastaneye 700 hasta kabul ediliyor ve sürekli yeni hastalar geliyor. Onları tedavi etmek için gerekli malzemelerimiz tükeniyor" şeklinde konuştu.

08.10 İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği saldırıda altı kişinin öldüğü bildirildi. Filistin haber ajansı Wafa da ölü sayısını doğruladı ve sivil savunma kaynaklarının "çok sayıda" insanın enkaz altında olmasından korkulduğunu söylediğini aktardı.

05.55 İSRAİL GÜÇLERİ İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'DA 2 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tubas kentine düzenlediği baskında biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü, 3'ünü yaraladı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Tubas kentinin güneyinde yer alan el-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesine baskın düzenledi.

Baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışmalarda Tamun beldesinde 16 yaşındaki Abdurrahman İmad Beni Avde ile el-Faria Mülteci Kampı'nda 18 yaşındaki Muaz İbrahim Zehran İsrail güçlerince öldürüldü.

Baskınlarda 3 kişi de yaralandı.

İsrail güçlerinin el-Faria Mülteci Kampı'na baskını sırasında, kamp girişi yakınlarında çıkan çatışmalar nedeniyle ağır silah ve patlama sesleri duyuldu.

04:13 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin kentine baskın düzenledi. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında aralarında kadın ve çocuğun da bulunduğu 7 kişiyi yaraladı, en az 13 kişiyi gözaltına aldı.

03:05 Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "İsrail'in, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı saldırılarında Hamas direnişçilerini cinsel şiddet ve tecavüzle suçlama girişimi olan asılsız iddiaları" benimsemesini şiddetle kınadı.

01:55 Hamas: Gazze'deki İsrailli esirlerin hayatından Netanyahu sorumlu
Hamas, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin hayatından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tuttu.

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki İsrailli esirlerin, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle ölüm riski taşıdıklarını söyledi.

00.13 İsrail'in saldırılarının hedefi olan Han Yunus'taki hastanelerde yer kalmadı. Hastalar, koridorlarda tedavi edilmeye çalışılıyor.

5 ARALIK TARİHİNDE YAŞANANLAR

20.41 Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyinde 10 İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda 10 İsrail askerinin öldürüldüğü" belirtildi.

Kassam'dan yapılan bir başka açıklamada ise İsrail güçlerine düzenlenen iki ayrı saldırıda, "8 askerden oluşan İsrail özel birliklerinin ve 6 İsrail askerinin başarılı bir şekilde hedef alındığı" kaydedildi.

Kassam Tugayları yayımladığı üçüncü yazılı açıklamasında, "Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda İsrail'e ait 2 asker taşıyıcı aracın, 3 tankın ve 3 buldozerin Yasin 105 roketleriyle hedef alındığını" aktardı.

Başka bir açıklamada da Kassam Tugayları'nın İsrail askerlerinin kullandığı bölgedeki bir evi bombalarla hedef aldığı ve evin yerle bir olduğu ifade edildi.

Direnişçilerin İsrail askerlerinin kurduğu mayın tarlasını patlattığı belirtilen açıklamada İsrail askerlerinin arasında ölü ve yaralıların olduğuna işaret edilirken, Han Yunus'ta doğrudan saldırıda 18 askerin hedef alındığı aktarıldı.

20.34 Gazze'deki hükümet: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 349 artarak 16 bin 248 oldu. Ölenlerin 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadınlardan oluşuyor.

19.45 İsrail ordusu: Savaşta üçüncü aşamaya geçtik. Güneydeki bölgelerde bulunan tünellere yoğunlaşacağız. Bugün ikisi komutan rütbesinde 7 askerimiz öldü

19.07 İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Deir El-Balah'ta bulunan evlere yönelik saldırısında en az 45 kişi hayatını kaybetti.

16.00 Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında Gazze'de ölenlerin sayısının 15 bin 900'e ulaştığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Mai el-Kaila, işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah'ta konuşurken, ölenlerden 250'den fazlasının sağlık çalışanı olduğunu söyledi.

Bugün erken saatlerde Gazze Sağlık Bakanlığı başkanı kuşatma altındaki Kamal Adwan Hastanesi'nin içinden konuşurken sağlık görevlilerinin tehlikeye rağmen hastalarını terk etmeyeceğini söyledi.

12.55 Gazze'nin kuzeyinde soykırımcı İsrail'in bombardımanına maruz kalan siviller Kamal Adwan Hastanesi yerleşkesine sığındı. Eşi ve çocukları ile hastaneye sığınan bir adam "Burada gördüğünüz gibi hastanenin etrafı sürekli bombardımandan dolayı Kamal Adwan her yeri toz kaplıyor. Biz hastane içindeki yerinden edilmiş insanlarız" dedi.

Başka bir bölge sakini ise "Her 15 dakikada bir bomba düşüyor. Öğleden sonra top atışları yapılıyor. İki gün önce evimiz bombalandı. F-35 biz içerideyken evimizi bombaladı. Yaşamak istediğimiz hiçbir şeyle hiçbir ilgimiz yok." şeklinde konuştu.

11.40 Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail tanklarının ve keskin nişancılarının tesisi çevrelediği ve "hareket eden herkese ateş ettiği" bildirilen kuzey Gazze'deki Kamal Adwan Hastanesi'nde bir "katliam" uarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir El-Bursh, hastanede yaklaşık 7 bin Filistinlinin barındığını belirtti ve İsrail ordusunun saldırılarında hastane çevresinde halihazırda 108 sivilin öldüğünü ve düzinelerce kişinin yaralandığını söyledi.

El-Bursh, "[El-Şifa Hastanesi] ve [Endonezya Hastanesi'nde] olduğu gibi Kamal Adwan Hastanesi'nde de bir katliamdan korkuyoruz" dedi.

Kamal Adwan Hastanesi Gazze Şeridi'nde halen faaliyet gösteren altı hastaneden biri. Hastaneler, minimum kaynaklarla ve sık sık elektrik kesintileriyle günde yüzlerce yaralıyı tedavi etmeye çabalıyor.

11.25 Filistin resmi haber ajansı: İsrail'in Han Yunus kenti ile Deyr el-Belah'taki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda en az 50 kişi hayatını kaybetti.

CİBALİYE KUŞATMA ALTINDA

11.00 Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'nı kampının kuşatıldığını duyurdu.

10.35 Soykırımcı İsrail işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarına gece borunca devam etti. 25 yaşındaki Muhammed Manasrah, bugün erken saatlerde İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya mülteci kampına düzenlediği baskında öldürüldü. Yerel kaynaklara göre, İsrail güçleri kardeşini tutuklamaya çalışırken evinin kapısını havaya uçurduğunda öldürüldü.

İsrail güçleri Cenin'de bir gecede yaklaşık 50 zırhlı araç ve dört buldozerle yeniden baskın düzenledi. Görgü tanıklarına göre çatışmalarda bir Filistinli yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da gece boyunca düzenlenen baskınlarda İsrail güçleri tarafından en az 40 Filistinli gözaltına alındı. Beytüllahim'in güneyindeki Dheisheh mülteci kampına düzenlenen baskınlarda çok sayıda kişi yaralandı. Askar mülteci kampı, El Halil ve Ramallah yakınlarında da baskınlar da düzenlendi.

09.23 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin doğusunda "El-Yasin 105" toplarıyla 3 siyonist aracı hedef alıyor.

07.50 Gazze'ye tıbbi malzemelerin taşınmasına yönelik askeri bildirim konusunda DSÖ ile İsrail arasında tartışma çıktı

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, daha önce X sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda BM teşkilatının İsrail'den, kara operasyonları kapsamında güney Gazze'deki bir tıbbi depodan malzemelerin 24 saat içinde kaldırılması yönünde bir bildirim aldığını bildirmiş ve İsrail'e emri geri çekmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Filistin topraklarındaki sivil politikalarla ilgilenen İsrail kurumu COGAT, DSÖ'den tahliye talebinde bulunmadıklarını söyledi.

05:41 İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 130 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.

03:59 KATİL İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE EV VE BİNALARI HEDEF ALARAK ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde evleri ve binaları hedef alarak onlarca Filistinliyi öldürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerinde sivil binaları, evleri ve hastanelerin çevrelerini hedef almayı sürdürdü.

01:54 İSRAİL REFAH'IN DOĞUSUNDAKİ BİR SU DEPOSUNU VURDU

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Refah kentinin doğusunda bulunan bir su deposu bombardımanın hedefi oldu.

01:00 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Gazze'nin Beyt Hanun kentine düzenlenen saldırılar, İsrail'in Sderot kentinden görüntülendi. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktığı kaydedildi.

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