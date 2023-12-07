CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor: Hastanelerde durum kritik

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Filistin başkanı Dr. Richard Peeperkorn, Gazze'de durumun her geçen saat daha da kötüye gittiğini belirterek ,"Bombardımanlar güney bölgeleri de dahil olmak üzere her yerde yoğunlaşıyor. Pek çok insan çaresiz ve neredeyse kalıcı bir şok halinde. İnsanlığın en karanlık saatine yaklaşıyoruz." dedi.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi.

Geçtiğimiz günkerde ABD'nin "Kalıcı ateşkese karşıyız" açıklamasını işaret fişeği olarak gören soykırımcı İsrail cuma sabah saatlerinde Gazze'yi yeniden hedef almaya başladı ve yüzlerce kişiyi öldürdü.

Terör devleti İsrail , ateşkesi sonlandırdığından bu yana Gazze 'de soykırıma devam ediyor. Yemen'deki Husilerin pazar günü Kızıldeniz'de iki kargo gemisini hedef almasının ardından kara saldırısını genişleten soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da tutuklama kampanyasına ve sivillere yönelik saldırılara devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Gazze'de büyük direnişe devam ediyor.

Terör devleti İsrail, Filistinlileri Gazze'den sürme planı kapsamında Gazze'nin 600 parsele bölündüğü haritalar dağıttı. Üzerinde QR kodlar bulunan haritada sözde güvenli bölgeler işaret edildi. Öte yandan soykırımcı İsrail'in QR kodları ile işaret ettiği bölgelerde Filistinlileri katliama tabi tutacağı biliniyor.

GAZZE'DEKİ ADALET BİNASI HAVAYA UÇURULDU

Öte yandan soykırımcı İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki adliye binasını patlayıcı yerleştirerek havaya uçurdu.



İsrail, insani aranın sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanlarını yoğunlaştırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) geçtiğimiz ay ele geçirdikleri adliye binasını bugün patlayıcı yerleştirerek kontrollü olarak patlattı.



Patlamanın ardından gökyüzünü duman bulutu kaplarken, bina kullanılamaz hale geldi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

08:14 Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han, Gazze'de sivillere yardım malzemeleri ulaştırılmasını kasten engellemenin savaş suçu olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulundu.

07:00 G7 ülkelerinin liderleri, Gazze'de kötüleşen insani krize çözüm bulmak ve sivil kayıpları en aza indirmek için daha acil eyleme ihtiyaç olduğunu bildirdi.

06:02 İsrail, ABD'nin baskısıyla insani çöküş ve salgın hastalıkların önlenmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girmesine müsaade ettiği minimum yakıt miktarını artırdı.

02.51 İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU: GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ ÇATIŞMALARDA 100 ASKER GÖZÜNDEN YARALANDI

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde girdiği çatışmalarda ordu mensubu 100 askerin gözünden yaralandığı, bunların bir kısmının görme yetisini kaybettiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda gözünden yara alan İsrail askerleri hakkında bilgi verildi.

Ordu mensubu onlarca askerin gözünden ağır yaralandığı kaydedilen haberde, yaklaşık 100 askerin koruyucu gözlük kullanmadığı için isabet eden mermi veya şarapnelden gözünden yara aldığı aktarıldı.

Gözünden yaralanan askerlerin yüzde 10 ila 15'inin bir veya iki gözünün görme yetisini kaybettiği belirtilen haberde, sadece Birussebi'deki Soroka Hastanesinde son üç günde gözünden yaralanan 5 İsrail askerinin cerrahi operasyon geçirdiği ifade edildi.

02.10 KASSAM TUGAYLARI: İSRAİL'E AİT 23 ASKERİ ARAÇ TAMAMEN YA DA KISMEN İMHA EDİLDİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyindeki çatışma bölgelerinde İsrail'e ait 23 askeri aracın tamamen ya da kısmen imha edildiğini duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve kuzeyindeki Beyt Lahiya kentlerinde İsrail askeri araçlarına verilen zarar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu kentlerdeki çatışma bölgelerinde 23 İsrail askeri aracının kısmen veya tamamen imha edildiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne giren İsrail güçleriyle tüm cephelerde çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, Kassam keskin nişancılarının hedef aldığı 6 İsrail askerinin öldüğü veya yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Gazze'den İsrail'in güneyindeki Birussebi kentine doğru 10 roket fırlatıldığı ifade edildi.

23.44 İsrail'in El Hubi ailesinin evine saldırısında çoğu çocuk 18 Filistinli hayatını kaybetti.



İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail'in Refah'taki El Hubi ailesinin evine düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 18 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda ölen ve yaralananlar Kuveyt hastanesine nakledildi.



23.20 İSRAİL GÜÇLERİ BATI ŞERİA'DA FİLİSTİNLİ BİR ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yabud beldesine baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrail güçlerinin gerçek mermiyle hedef aldığı 16 yaşındaki Ömer Mahmud Sadık Ebubekir, göğsünden vurularak öldürüldü.

23.04 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: El-Ehli Baptist Hastanesi'nde yaralılar kan kaybından ölüyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin, çok sayıda vaka nedeniyle kapasitesinin yetersiz kaldığını ve yaralıların kan kaybından öldüğünü duyurdu.

Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Sözcü Kudra, "Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi, çok sayıdaki vaka nedeniyle sağlık hizmeti kapasitesini yitirdi, yaralılar kan kaybından ölüyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası kurumlara "destek ve yardım" çağrısı yapan Kudra, "Yaralıları kabul etmek için Şifa Hastanesi'ni elimizden geldiğince aktif tutmaya çalışıyoruz ancak büyük zorluklarla karşı karşıyayız." açıklamasında bulundu.

Kudra, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde sağlık sistemini çökertmek için sağlık merkezlerini kasıtlı olarak hedef aldığını, soykırım suçu işlediğini ve Gazze'nin kuzeyindeki 800 bin kişinin sağlık hizmetinden yoksun bırakıldığını vurguladı.





SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

18.00 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. Katil İSRAİL'İN Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere saldırıları, Sderot kentinden böyle görüntülendi.

14.42 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin doğu ekseninde çok sayıda işgal askerinin personel mermisi ve makineli tüfeklerle barikat kurduğu bir evi hedef aldı.

13.55 Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir bölgede uzun menzilli füzeler ve çeşitli taşınabilir RPG tipi füze modellerinin yanı sıra tanksavar füzeleri, patlayıcı cihazlar, el bombaları ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere çok miktarda silah ve mühimmat bulduğunu iddia etti.

Bulunan uzun menzilli füzelerin İsrail'in merkezine atılan türden olduğunu öne süren soykırım ordusu bazı mühimmatların soruşturma amacıyla kaldırılacağını, bazılarının ise patlatılacağını belirtti ve Hamas'ı silah depolarını okulların ve yerleşim yerlerinin yakınında kurmakla suçladı.

10.46 Soykırımcı İsrailli yetkililer, Bani Suhaila kavşağında ve kendilerine ayrılmış dört "blok"ta (50, 51, 52 ve 219) bulunan barınaklarda ve okullarda bulunan yerinden edilmiş kişileri, bölgeyi "derhal tahliye etmeleri" konusunda uyardı.

10.31 Soykırımcı İsrail ordusu, savaşın başlangıcından bu yana yoğun hava saldırıları ve amansız top atışlarıyla defalarca hedef alınan bölgedeki Cibaliye mülteci kampına yönelik saldırılarını son 12 saat içinde yoğunlaştırdı. El Cezire haber ajansı, şu anda Gazze'de iletişimin tamamen engellendiğini, hastaneler hizmet dışı olduğundan nüfusun yoğun olduğu bölgeye havadan, karadan ve denizden koordineli saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

08.58 Sınır Tanımayan Doktorlar, Deir el-Balah'taki Mescid-i Aksa Şehiteri Hastanesi'ndeki malzemelerin tükendiği konusunda uyardı. Sınır Tanımayan Doktorların Gazze'deki acil durum koordinatörü Marie-Aure Perreaut Revial, "Şu anda hastaneye 700 hasta kabul ediliyor ve sürekli yeni hastalar geliyor. Onları tedavi etmek için gerekli malzemelerimiz tükeniyor" şeklinde konuştu.

08.10 İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği saldırıda altı kişinin öldüğü bildirildi. Filistin haber ajansı Wafa da ölü sayısını doğruladı ve sivil savunma kaynaklarının "çok sayıda" insanın enkaz altında olmasından korkulduğunu söylediğini aktardı.

05.55 İSRAİL GÜÇLERİ İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'DA 2 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tubas kentine düzenlediği baskında biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü, 3'ünü yaraladı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Tubas kentinin güneyinde yer alan el-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesine baskın düzenledi.

Baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışmalarda Tamun beldesinde 16 yaşındaki Abdurrahman İmad Beni Avde ile el-Faria Mülteci Kampı'nda 18 yaşındaki Muaz İbrahim Zehran İsrail güçlerince öldürüldü.

Baskınlarda 3 kişi de yaralandı.

İsrail güçlerinin el-Faria Mülteci Kampı'na baskını sırasında, kamp girişi yakınlarında çıkan çatışmalar nedeniyle ağır silah ve patlama sesleri duyuldu.