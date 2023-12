CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor: Hastanelerde durum kritik

Terör devleti İsrail, ateşkesi sonlandırdığından bu yana Gazze'de soykırıma devam ediyor. Yemen'deki Husilerin pazar günü Kızıldeniz'de iki kargo gemisini hedef almasının ardından kara saldırısını genişleten soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da tutuklama kampanyasına ve sivillere yönelik saldırılara devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Gazze'de büyük direnişe devam ediyor.

Geçtiğimiz günkerde ABD'nin "Kalıcı ateşkese karşıyız" açıklamasını işaret fişeği olarak gören soykırımcı İsrail cuma sabah saatlerinde Gazze'yi yeniden hedef almaya başladı ve yüzlerce kişiyi öldürdü.

İsrail Savunma Kuvvetleri, pazar günü Gazze'de Yüksek Adalet Divanı binasını bombaladığına dair görüntüler paylaştı.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi.

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.



Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Filistin başkanı Dr. Richard Peeperkorn, Gazze'de durumun her geçen saat daha da kötüye gittiğini belirterek,"Bombardımanlar güney bölgeleri de dahil olmak üzere her yerde yoğunlaşıyor. Pek çok insan çaresiz ve neredeyse kalıcı bir şok halinde. İnsanlığın en karanlık saatine yaklaşıyoruz." dedi.