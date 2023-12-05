Ukrayna’nın ardından İsrail de kriz çıkardı! ABD’li senatör soykırıma koşulsuz desteğe karşı çıkıyor

Tarihin en sağcı İsrail hükümetinin lideri olan katil Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Gazze 'deki yasadışı eylemleri hakkında konuşan Sanders, "Netanyahu hükümetinin yaptığı ahlaka aykırı. Bu uluslararası hukuku ihlal ediyor ve ABD bu eylemlere suç ortağı olmamalı." dedi.

Demir Kubbe hava savunma sistemi de dahil olmak üzere soykırımcı İsrail 'in savunma teknolojilerine fon sağlanmasını hala desteklediğini belirten Sanders, "İsrail vatandaşlarını gelecek füze ve roket saldırılarından koruyacak savunma sistemlerini desteklememizin uygun olduğuna inanıyorum ancak Netanyahu hükümetinin mevcut saldırgan askeri yaklaşımını sürdürmesine olanak tanıyacak 10,1 milyar dolarlık ek koşulsuz askeri yardımın sorumsuzluk olacağına inanıyorum." dedi.

UKRAYNA'DAN SONRA YENİ KRİZ

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya 60 milyar dolardan ve İsrail'e ise 14 milyar dolarlık olan fon taleplerini artıracağını duyurdu. Çarşamba günü yapılacak olan oylamadan önce Senatonun Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den bilgi alması bekleniyor.

Schumer, "İhtiyaç anında demokrasiyi savunmak için paha biçilemez çünkü Ukrayna düşerse Putin yola devam edecek, dünyanın dört bir yanındaki otokratlar cesaretlenecek." dedi.

Sanders ise ek harcama tasarısının lehinde oy kullanmayı reddetmiyor. Sadece tasarının açıkça İsrail'e askeri yardımdan oluşan bileşenini desteklemek üzere Gazze'deki soykırıma destek olunmaması konusunda koşullar ortaya koyuyor.

DESTEK ŞARTLARINI AÇIKLADI

Sanders, koşullarını "İsrail'in Filistinli sivillerin hayatlarını kurtarmak için askeri yaklaşımını 'önemli ölçüde' değiştirmesi, barışı güvence altına alabilecek ve savaş nedeniyle yerinden edilen Gazze sakinlerine evlerine dönme hakkını garanti edebilecek bir 'siyasi süreç' için plan" olarak belirtti.

Sanders, ayrıca, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik 16 yıllık ablukasını sona erdireceğine, bölgeyi yeniden işgal etmeyeceğine, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri öldürmeye son vereceğine ve yerleşimlerin genişlemesini donduracağına dair açık güvence vermesini talep ediyor.

Gazze için çocuk bakımı, sağlık hizmetleri ve barınma için tasarıda daha fazla fon istediğini söyledi ve "Bu tasarının güçlü bir şekilde desteklediğim kısımları var fakat mevcut haliyle Amerikan halkının çıkarlarına hizmet ettiğini düşünmüyorum." dedi.

Vermontlu bağımsız Senatör Sanders, the New York Times'a kasım ayında yazdığı bir köşe yazısında ise soykırımcı İsrail'in askeri uygulamalarındaki değişiklik yapması, Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesinin durdurulması yönünde çağrı yapmıştı.

AMERİKAN SOLUNDA DA ANA AKIM MEDYADA DA ETKİLİ

Huffpost gazetesi ise Sanders'in uyarılarının hem Amerikan solunda hem de ana akım medyada etkisinin büyük olacağını belirtiyor.

Yahudi olan Sanders, 2016'daki başkanlık yarışında Filistinlilerin haklarına ilişkin endişelerini dile getirmiş ve ilericiler, Arap Amerikalıları ve Müslüman seçmen üzerinde olumlu bir etki bırakmıştı.