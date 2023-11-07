Biden çıkmaza girdi: Ukrayna mı İsrail mi? Kirby sattı: Bu onların kavgası

Ukrayna Savaşı 'nda ikinci yılın geride bırakılmasına aylar kala Gazze'de patlak veren kriz ABD Başkanı Joe Biden 'ı zora soktu. Ukrayna'ya vermek istediği destek sebebiyle ABD hükümeti kapanmanın sınırından dönmüşken İsrail 'in Gazze'de haftalardır devam eden katliamları ile Biden için zor günler başladı.

ABD'den silah ve maddi yardım istemeye devam eden Netanyahu, pazartesi günü Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde Biden'ın sivil kayıpların önlenmesi için yaptığı baskıya karşı çıktı.

BIDEN ÇIKMAZA GİRDİ

Öte yandan Ukrayna'da ise üst düzey askeri komutan General Valery Zaluzhny, Amerikalı yetkililerin geçtiğimiz hafta Biden'ın Ukrayna Savaşı'nda çıkmaza girdiğini söyledi. New York Times silah ve mühimmat tedariki konusunda merkezi ülke olarak görülen ABD'nin Başkanı Biden'ın müttefiklerinin savaşlarındaki etkisinin görünenden çok daha kısıtlı olduğunu belirtti.

Ukrayna'daki durumun İsrail için de geçerli olduğu belirtiliyor. Biden'ın temkinli bir oyuncu olduğunu belirten New York Times, Orta Doğu'daki Amerikalılar veya NATO ülkeleri saldırıların doğrudan hedefi olmadığı sürece Amerikan kuvvetlerinin savaşa doğrudan girmeyeceğini söylediğine dikkat çekiyor.

KIRBY SATTI: BU ONLARIN KAVGASI

New York Times, Amerikan silahları ve istihbaratı her iki savaşın da merkezinde yer alırken Biden'ın, askeri kararlarının ABD'de değil İsrail ve Ukrayna'da alınması gerçeği ile karşı karşıya kaldığına ve Washington'un tuhaf bir durumda kaldığına dikkat çekiyor. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby'nin gazetecilere yaptığı "Hedef listelerini geliştirirken yanlarında oturmuyoruz. İsrail silahları sivil kayıpların sorumluluğunu üstleniyor. Bu onların kavgası." şeklindeki açıklaması da dikkat çekti.

KIRMIZI ÇİZGİ AŞILIYOR

İsrail'e maddi yardım ve silah desteğinde bulunan ABD, soykırıma karşı uluslararası kamuoyunun baskısı ile karşı karşıya. Öte yandan Ukrayna konusunda ise kendi partisinden baskı görüyor. Biden'ın yardımcıları, Zelenski'nin talep ettiği silah sistemi olan menzilli füze sistemlerinin "kırmızı çizgi"yi aşmasından endişe ediyordu.