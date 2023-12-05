Fena çuvalladı! Joe Biden gaflarına bir yenisini daha ekledi: "Düşman benim" dedi | Alay konusu oldu

Dünya ABDı Başkan Joe Biden'ın yeni gafı ile çalkalanıyor. Kürsüde defalarca söyleyeceklerini unutan, Beyaz Saray'ın yolunu kaybeden ve hatta İngiltere Başbakanı Rishi Sunak zannederek Kral III. Charles'ın temsilcisine sarılan Biden, bu kez de yeni gafıyla baltayı taşa vurdu.

ABD'de yayınlanan Newsweek dergisinin haberine göre, ABD Başkanı Biden, geçtiğimiz günlerde Emmy Ödülleri töreninde yaptığı yeni bir gaf nedeniyle bir kez daha sosyal medyanın diline düşerek alay konusu oldu.