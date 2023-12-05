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Fena çuvalladı! Joe Biden gaflarına bir yenisini daha ekledi: "Düşman benim" dedi | Alay konusu oldu

ABD Başkanı Joe Biden gaflarına, kafa karışıklıklarına bir yenisini daha ekledi. Newsweek dergisi, Amerikan televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri töreninde yaptığı konuşma sırasında yeni bir gafa imza atan ABD Başkanı Joe Biden’ın "Düşman benim" diyerek yeni bir gafa imza attı. Daha sonra hatasını fark eden Biden, aynı kelimeyi bir kez daha tekrar ederek, “Bu benim” dedi. Yaşanan o anlar sosyal medyanın diline düşerken Biden ise alay konusu oldu.

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 02:32 Güncelleme 06 Aralık 2023, 02:46
Fena çuvalladı! Joe Biden gaflarına bir yenisini daha ekledi: Düşman benim dedi | Alay konusu oldu

Dünya ABDı Başkan Joe Biden'ın yeni gafı ile çalkalanıyor. Kürsüde defalarca söyleyeceklerini unutan, Beyaz Saray'ın yolunu kaybeden ve hatta İngiltere Başbakanı Rishi Sunak zannederek Kral III. Charles'ın temsilcisine sarılan Biden, bu kez de yeni gafıyla baltayı taşa vurdu.

ABD'de yayınlanan Newsweek dergisinin haberine göre, ABD Başkanı Biden, geçtiğimiz günlerde Emmy Ödülleri töreninde yaptığı yeni bir gaf nedeniyle bir kez daha sosyal medyanın diline düşerek alay konusu oldu.


Makalede belirtildiği üzere Biden, törende yaptığı konuşma sırasında 'Emmy' sözcüğünü yanlış telaffuz etti ve 'düşman' anlamına gelen 'enemy' sözcüğünü kullandı.




Daha sonra hatasını fark eden Biden, aynı kelimeyi bir kez daha tekrar ederek, "Bu benim" dedi.



Biden'in bu eğlenceli dil sürçmesi sonrasında sosyal ağlarda ABD Başkanıyla ilgili çeşitli şakalar yayılmaya başladı.



Yazıda aynı zamanda, Biden'ı destekleyici nitelikte olan ve eski ABD Başkanı Donald Trump'la yaşanan benzer durumları hatırlatanların da olduğu belirtildi.

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