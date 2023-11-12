ABD Başkanı Joe Biden’ın yine kafası karıştı! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor: Titrek bir aptal gibi ortalıkta dolaşıyor

ABD Başkanı Joe Biden 'ın kafası yine karıştı. Beyaz Saray'ın yolunu şaşıran, boşluk ile tokalaşan, kürsüde defalarca ne söyleyeceğini unutan ve hatta İngiltere Başbakanı Rishi Sunak zannederek Kral III. Charles'ın temsilcisine sarılan Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi.

BIDEN YİNE YOLUNU ŞAŞIRDI

ABD Gaziler Günü'nde Arlington'da düzenlenen törende Meçhul Asker Mezarı'nın önüne çelenk koyarken görülen Biden, ilginç tavırlarıyla bir kez daha dikkat çekti.

ABD Başbakan Yardımcısı Kamala Harris, ABD Silahlı Kuvvetleri Temsilcisi ve çok sayıda sivilin katıldığı törende Biden, Meçhul Asker Mezarı'nın başında büyük tereddüt yaşadı. Nereye gideceğini, nerede duracağını şaşıran Biden, yanındaki askere dönerek yönlendirme bekledi.

"TİTREK BİR APTAL GİBİ ORTALIKTA DOLAŞIYOR

Biden'ın törendeki halini gösteren video sosyal medyada kısa sürede viral olurken pek çok kullanıcı ise "utanç verici", "acınası" olduğuna dair yorumlar yaptı. "Düşmanlarımızı titriyor olmalı." Yorumu ile "Joe Biden Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Gaziler Günü Töreni'nde titrek bir aptal gibi ortalıkta dolaşıyoın botlarr." yorumları oldukça dikkat çekti.

"BIDEN'I SEVİYORSAN EVİNE GÖTÜR"

Talk Radyo sunucusu Michael Brown, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Biden için "Eve gitme zamanı. Böylesine ciddi bir tören çok acıklı. Buna gülmemeliyiz. Bunun yerine Başkomutan'ın Başkomutan olma becerisinden yoksun olduğunu kabul etmeliyiz. Birisi bu çılgınlığı durdursun. Seni bekliyorum Jill Biden. Onu seviyor musun? Onu evine götür." Şeklinde paylaşım yaparak Joe Biden'ın eşi Jill Biden'a seslendi.