İşgalci İsrail Filistin topraklarında soykırım suçu işliyor.
Gazze'de havadan ve karadan bombardıman yapan siyonistler yarısından fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu 16 bine yakın Filistinliyi katletti.
FİLİSTİNLİ ZANNETTİ VURDU!
Gözü dönen işgalci İsrail akserleri Batı Kudüs'te Filistinli olduğunu zannederek eli silahlı bir İsrailliyi öldürdü.
İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, 30 Kasım'daki olayda "saldırgan" olduğunu düşünerek İsrailli Yuval Castleman'a ateş eden İsrailli asker hakkında soruşturma başlatıldı. Askerin, silah ve ruhsatına el konularak incelemeye alındı.
GÖZALTINA ALINDI
İlk soruşturmasının ardından İsrail ordusu, Castleman'a ateş açarak ölümüne sebep olan askerin gözaltına alınmasına karar verdi.
Batı Kudüs'te 30 Kasım sabahı düzenlenen silahlı saldırıda "saldırgan" zannedilerek İsrail güçlerince vurulan İsraillinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Times of Israel gazetesindeki haberde de, söz konusu İsraillinin Batı Kudüs'teki silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişilere ateş açtığı, daha sonra bölgedeki askerlerce "saldırgan" olduğu düşünülerek vurulduğu kaydedilmişti.
Saldırı anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüsünde saldırganların araçla kaçmaya çalıştıkları sırada bir İsraillinin yanlarına yaklaşarak ateş açtığı görülmüştü.