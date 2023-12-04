FİLİSTİNLİ ZANNETTİ VURDU! Gözü dönen işgalci İsrail akserleri Batı Kudüs 'te Filistinli olduğunu zannederek eli silahlı bir İsrailliyi öldürdü.

Gazze'de havadan ve karadan bombardıman yapan siyonistler yarısından fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu 16 bine yakın Filistinliyi katletti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, 30 Kasım'daki olayda "saldırgan" olduğunu düşünerek İsrailli Yuval Castleman'a ateş eden İsrailli asker hakkında soruşturma başlatıldı. Askerin, silah ve ruhsatına el konularak incelemeye alındı.