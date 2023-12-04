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Filistinli zannettiği İsrailli Yuval Castleman'ı öldüren Katil İsrail askeri gözaltına alındı

Katil İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım suçu işliyor. Gözü dönen işgalci İsrail askerleri Filistinli zannettikleri eli silahlı İsrailli Yuval Castleman'ı vurarak öldürdü. İsrailliyi öldüren İsrail askerinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 16:26 Güncelleme 04 Aralık 2023, 16:36
Filistinli zannettiği İsrailli Yuval Castleman’ı öldüren Katil İsrail askeri gözaltına alındı

İşgalci İsrail Filistin topraklarında soykırım suçu işliyor.

Gazze'de havadan ve karadan bombardıman yapan siyonistler yarısından fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu 16 bine yakın Filistinliyi katletti.

FİLİSTİNLİ ZANNETTİ VURDU!
Gözü dönen işgalci İsrail akserleri Batı Kudüs'te Filistinli olduğunu zannederek eli silahlı bir İsrailliyi öldürdü.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, 30 Kasım'daki olayda "saldırgan" olduğunu düşünerek İsrailli Yuval Castleman'a ateş eden İsrailli asker hakkında soruşturma başlatıldı. Askerin, silah ve ruhsatına el konularak incelemeye alındı.

GÖZALTINA ALINDI
İlk soruşturmasının ardından İsrail ordusu, Castleman'a ateş açarak ölümüne sebep olan askerin gözaltına alınmasına karar verdi.

Batı Kudüs'te 30 Kasım sabahı düzenlenen silahlı saldırıda "saldırgan" zannedilerek İsrail güçlerince vurulan İsraillinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Times of Israel gazetesindeki haberde de, söz konusu İsraillinin Batı Kudüs'teki silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişilere ateş açtığı, daha sonra bölgedeki askerlerce "saldırgan" olduğu düşünülerek vurulduğu kaydedilmişti.

Saldırı anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüsünde saldırganların araçla kaçmaya çalıştıkları sırada bir İsraillinin yanlarına yaklaşarak ateş açtığı görülmüştü.

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Kayıtlarda çevredeki İsrail güçlerinin bu İsrailliye de ateş açtığı, bu kişinin kendisinin saldırgan olmadığını kanıtlamaya çalıştığı kameraya yansımıştı.

Söz konusu olay İsrail'de vatandaşların silahlandırılmasını destekleyen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'e yönelik eleştirilere yol açtı.

Takip edilen bu politika, Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı Ateşli Silahlar Şube Müdürü Yisrael Avisar'ın "sivillerin kriterler gözetilmeden silahlandırılması" nedeniyle istifasını açıklamasına yol açmıştı.

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