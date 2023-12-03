ABD’li Senatör Graham’dan alçaklık! Katil İsrail’in Gazze’deki sivilleri hedef almasını savundu



GRAHAM, İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SİVİLLERİ HEDEF ALMASINI SAVUNDU

Graham, CNN'e verdiği röportajda, Austin ve Harris'in Tel Aviv yönetimini Gazze politikası konusunda açıktan eleştirmelerine tepki göstererek, Hamas'ın "Gazze'nin her yerinde" olduğunu, İsrail'in saldırılarında sivilleri ayırt etmesinin "mümkün olmadığını" iddia etti.

"Hiçbir Filistinlinin ölmesini istemiyorum ama bunu nasıl yapacaksınız?" diyen Cumhuriyetçi Senatör, "Gazze'de daha fazla sivil kaybın, daha fazla isyancı üretebileceğine" inanan Savunma Bakanı Austin'in düşüncelerini "saflık" olarak nitelendirdi.

Austin hakkında, "O kadar saf ki, bu adama olan tüm güvenimi kaybettim." diyen Graham, Filistinliler için ise, "Okullarda ne öğretiyorlar biliyor musun? Bir şekilde İsrail'in Gazze'deki halkı radikalleştirdiği fikri çok saçma. Yıllardır Hamas tarafından radikalleştirildiler." yorumunda bulundu.

Hamas'ın Gazze'deki "apartman, okul ve hastanelere entegre olduğu" fikrini savunan Graham, şunları söyledi:

"Her yerde tünelleri var. Bu kadar çok Filistinlinin ölmesinin nedeni, sanırım Hamas onların ölmesini istediği için. Sivil kayıpların azaltılmasına dair daha iyi yöntem varsa bana bildirin, İsrail'e söylerim ya da siz doğrudan söylersiniz. Ancak bu iş bittiğinde Hamas'ın hala ayakta olması fikri nihai stratejik başarısızlık olacaktır."