Fransa'dan skandal karar: Nice kentinde "Gazze'de barış" talebiyle yapılması planlanan gösteri yasaklandı

SOYKIRIMCI BATI'DA SİYASİLERİN KOLTUK KORKUSU

İşgalci İsrail yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki soykırımına açıkça hem söylem hem de silah desteği veren ülkelerin liderlerini son zamanlarda korku sardı. İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı katliamlarda geçici ateşkes yürürlükte ancak Gazze'deki 2.3 milyon Filistinlinin yaşam mücadelesi sürüyor. İşgal ordusu, Gazze'nin kuzeyini tamamen yerle bir ederken, güneye sığınan binlerce kişi de haftalardır açlık ve susuzluk içinde hayatta kalmaya çalışıyor.

Filistinlilerin maruz kaldıkları katliamlara ve yokluklara rağmen dirayetli duruşları dünyada büyük ses getirdi. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika kıtasına kadar dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi Filistin'e yoğun destek vermeye devam ediyor.