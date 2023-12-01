Emine Erdoğan’dan Gazze vurgusu: Soykırım ile lekelenmiş bir dünyayı miras bırakmaya da hakkımız yok

"Hepimiz, gelecek nesillere, iklim mülteciliği ile sınanacakları bir dünyayı miras bırakmaya hakkımız olmadığının bilincindeyiz. Bu nedenle özellikle gelişmiş ülke halklarının bireycilikten vazgeçmesi ve ortak evimiz dünyamızı, ancak birlikte koruyabileceğimizi fark etmesi elzemdir. Dünya genelinde aktif iklim gönüllüsü sayısı arttıkça, sesimizi daha çok duyuracağımıza ve somut kazanımlarımızın artacağına yürekten inanıyorum."

"DÜNYAYI ANCAK BİRLİKTE KORUYABİLİRİZ" Emine Erdoğan , Pasifik Okyanusu'nda atıklardan kıta büyüklüğünde bir ada oluşması, Mariana Çukuru'nun derinliklerinde plastik ambalajlar görülmesinin ne kadar kritik bir eşikte olunduğunu ispatladığını belirterek, şöyle devam etti:





'GAZZE' VURGUSU

Konuşmasının sonunda Gazze'de masum sivillerin yaşadıklarına da dikkat çeken Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Toprakla ilişkisini hiç kaybetmemiş ülkelerin de sorumlusu olmadıkları krizlerle yüzleştiklerini görüyoruz. Başta Afrika olmak üzere, Asya ve Latin Amerika'yı da bu evrensel mücadeleye ikna etmek için adil bir iklim eylem planını hayata geçirmek kaçınılmazdır. Gelecek kuşaklara yeniden soykırım ile lekelenmiş bir dünyayı miras bırakmaya da hiç hakkımız olmadığını ifade etmek istiyorum. Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk katledilirken, nesiller arası adalet çağrımız vicdanlarda karşılık bulabilir mi? Ve elbette, uluslararası hukukun ve insani değerlerin din, dil, ırk, etnik köken ayırmadan bütün insanlık için geçerli olduğu bir dünya, gerçekten kurtarılmaya değer olacaktır."

Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Surinam Devlet Başkanı Chan Santokhi'nin eşi Mellisa Santokhi-Seenacherry ve Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da katıldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NIN STANDINI ZİYARET ETTİ

Programın gerçekleştiği Türkiye Pavilyonu'nda yer alan keten bitkisi, dut ağacı kabuğu ve ipek ham maddesinden üretilen el yapımı kağıtlardan yapılan resimlerin bulunduğu sergiyi ve nesli tükenmekte olan yaban kuşlarının fotoğraflardan esinlenerek atık metallerden yapılan kuş heykelleri sergisini gezen Emine Erdoğan, atık kağıtlar üzerine yapılan ebru sanatı icrasını izledi. Emine Erdoğan ayrıca, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ve Surinam Devlet Başkanı Chan Santokhi'nin eşi Mellisa Santokhi-Seenacherry ile Malezya Pavilyonu'nu ziyaret etti.

Öte yandan Emine Erdoğan, COP28 kapsamında Dubai'de bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın annesi Şeyha Fatima Bint Mubarak ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, İletişim Başkanlığı'nca, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP 28) kapsamında açılan standı da ziyaret etti. Emine Erdoğan, burada İletişim Başkanlığı'nın 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi' ve 'Yaşanabilir Bir Dünya için Türkiye'nin Sıfır Atık Yolculuğu' kitaplarını inceledi.

Dubai'deki Expo alanını ziyaret eden katılımcılar, 'https://zerowastecommitment.com' internet sitesi üzerinden imzaya açılan iyi niyet beyanına imza atarak destek verdi. İmza atan katılımcılara sertifikaları verildi.

Expo City Dubai'de 12 Aralık'a kadar sürecek COP 28 kapsamında katılımcıların ziyaretine açık olacak stant, çevre konusunda Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma politikaları, Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık Hareketi konusunda Türkiye'nin yaptığı çalışmaları uluslararası kamuoyuna etkin bir şekilde duyurmayı amaçlıyor.