İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström’den NATO iddiası: Türkiye birkaç hafta içinde onaylayabilir

İsveç NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onayını beklemeye devam ediyor. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ikinci günüde basın mensuplarına konuştu ve Türkiye'nin NATO üyeliklerini birkaç hafta içinde onaylamasını beklediklerini söyledi.

BAKAN BILLSTROM'DEN "BİRKAÇ HAFTA İDDİASI"

Billström, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile dün yaptığı ikinci görüşme ile ilgili "Meslektaşım dışişleri bakanı ile ikili bir görüşmem vardı ve bana onayın birkaç hafta içinde yapılmasını beklediğini söyledi." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DEN CEVAP YOK

Tobias Billström'ün açıklaması ile ilgili Türkiye'den ise herhangi bir yorum yapılmadı.

Terör örgütü PKK üyelerinin eylemlerine hiçbir şekilde engel olmayan İsveç, ırkçı ve İslam düşmanı Rasmus Paludan gibi birçok provokatörü koruması dolayısıyla NATO üyeliği için beklemeye devam ediyor.