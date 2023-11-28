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Ukrayna istihbaratında zehir şoku! Kiril Budanov'un eşi Marianna Budanova zehirlendi!

Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov'un eşi Marianna Budanova'nın zehirlendiği belirtildi.

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 16:51 Güncelleme 28 Kasım 2023, 16:59
Ukrayna istihbaratında zehir şoku! Kiril Budanov’un eşi Marianna Budanova zehirlendi!

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov'un eşi Marianna Budanova'nın zehirlendiği belirtildi.

AĞIR METAL ZEHİRLENMESİ
Ukrinform ajansının hastane kaynaklarına dayandırdığı haberde, 30 yaşındaki Budanova'nın "ağır metal zehirlenmesi" nedeniyle tedavi altına alındığı ifade edildi.


Kiril Budanov

İstihbarat Ana Müdürlüğünün konuyla ilgili açıklama yayımlayacağı aktarıldı.

10 SUİKAST GİRİŞİMİ
Ukrayna basınında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana Kirill Budanov'a yönelik en az 10 suikast girişiminde bulunulduğu ileri sürüldü.


Marianna Budanova

UKRAYNA, BUDANOVA'NIN ZEHİRLENDİĞİNE İLİŞKİN İDDİAYI DOĞRULADI
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andrey Yusov, yerel basına yaptığı açıklamada, Budanova'nın zehirlendiğiyle ilgili iddiayı teyit etti.

Yusov, "Budanova gerçekten de ağır metallerle zehirlenmiştir ve şu anda tamamlanmak üzere olan bir tedavi sürecinden geçiyor." ifadesini kullandı.

Yusov, konuyla ilgili daha sonra ayrıntılı bilgi yayımlayacaklarını kaydetti.

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