Ukrayna istihbaratında zehir şoku! Kiril Budanov’un eşi Marianna Budanova zehirlendi!

10 SUİKAST GİRİŞİMİ

Ukrayna basınında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana Kirill Budanov'a yönelik en az 10 suikast girişiminde bulunulduğu ileri sürüldü.



Marianna Budanova

UKRAYNA, BUDANOVA'NIN ZEHİRLENDİĞİNE İLİŞKİN İDDİAYI DOĞRULADI

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andrey Yusov, yerel basına yaptığı açıklamada, Budanova'nın zehirlendiğiyle ilgili iddiayı teyit etti.

Yusov, "Budanova gerçekten de ağır metallerle zehirlenmiştir ve şu anda tamamlanmak üzere olan bir tedavi sürecinden geçiyor." ifadesini kullandı.

Yusov, konuyla ilgili daha sonra ayrıntılı bilgi yayımlayacaklarını kaydetti.