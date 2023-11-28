Elon Musk soykırımcıya yaranamadı! İsrail basını topa tutuyor: Netanyahu’nun ABD’li milyarderi kucaklaması Yahudilere ihanettir

SİYONİST DOLARLARINI KAYBEDİNCE İSRAİL'E KOŞTU

Elon Musk'ın İsrail ziyareti için "aşırı sağın önde gelen figürleri tarafından kullanılan retoriği benimseyerek ABD tarihinde Amerikan Yahudilerine yönelik en ölümcül katliamın arkasındaki saldırgan olan Robert Bowers'ın alıntı yaptığı antisemitik komplo teorisine doğrudan girişmesinden birkaç hafta sonra geldi." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ HEDEF BİBİ

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından sözde itibarı tamamen yerle bir olan ve günah keçisi ilan edilirken koltuğunu kaybetmemek için türlü yollar deneyen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Elon Musk'ın ardından İsrail basınının ikinci hedefi oldu.

Haaretz'de yayımlanan yazıda Musk'ın ziyareti için "Bu Benjamin Netanyahu'nun siyasi çıkar uğruna Musk'a karşı dalkavukluğun derinliklerine düştüğü ilk sefer değil. Eylül ayının ortasında hükümetinin İsrail yargısını boşaltma planlarıyla ilgili tartışmaların doruğa ulaştığı sırada ABD'yi ziyaret eden başbakan, Beyaz Saraya daveti alamayınca ABD başkanından daha güçlü olduğunu ima ederek antisemitizm iddialarına karşı Musk'ı savundu." ifadelerine yer verildi. Haaretz, ayrıca, Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun Netanyahu'nun Musk'ı savunmasından hemen 3 hafta sonra geldiğine dikkat çekti.

GAZZE'Yİ SAVUNMANIN BEDELİ AĞIR GELDİ

Elon Musk, soykırımcı İsrail'in saldırıları altında internet ve elektriğini kaybeden Gazze'ye Starlink uydusu kuracağını söylemiş ve Gazze'ye destek veren açıklamalarda bulunmuştu. Siyonist lobi ise Gazze'ye verdiği destekten sonra Musk'ı açıkça hedef almış, reklam verenler Musk'tan reklamlarını çekmişti. Antisemitizmle suçlanan ve sermayesini kaybeden Elon Musk, çareyi İsrail'e gitmekte bulacağını zannetse de siyonist lobiye göre Musk'ın ödemesi gereken daha çok bedel var.