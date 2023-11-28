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Elon Musk soykırımcıya yaranamadı! İsrail basını topa tutuyor: Netanyahu’nun ABD’li milyarderi kucaklaması Yahudilere ihanettir

ABD’li milyarder Elon Musk, Gazze’yi savunmanın bedeli karşısında ezilerek soykırımcı İsrail’i ziyaret etse de siyonist lobiye yaranamadı. Katil Benjamin Netanyahu ile birlikte Hamas’ın Aksa Tufanı Operasyonu sırasında hedef aldığı Kfar Aza beldesini dolaşan Elon Musk, İsrail basını tarafından topa tutuldu. Haaretz gazetesi Gazze’yi savunduğu için antisemitist ilan edilen ve Yahudi lobisinin baskısı ile reklam verenlerinden olan Elon Musk’ın ziyareti için “İsrail’in Elon Musk’ı kucaklaması ölü ve diri Yahudilere alaycı bir ihanettir” ifadelerini kullanılırken gazetenin genel yayın yönetmeni Esther Solomon ise Musk’ın istenmeyen adam ilan edilmesini istedi.

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 10:39 Güncelleme 28 Kasım 2023, 10:39
Elon Musk soykırımcıya yaranamadı! İsrail basını topa tutuyor: Netanyahu’nun ABD’li milyarderi kucaklaması Yahudilere ihanettir

Siyonist lobinin baskısına dayanamayıp İsrail'i ziyaret eden ABD'li milyarder Elon Musk, Filistinlilere yönelik desteğini unutturmaya çalıştığı tüm hamlelerine rağmen soykırımcı İsrail'e yaranamadı. Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu kapsamında hedef aldığı Kfar Aza beldesini ziyaret eden ve siyonist lobi karşısındaki acziyetini dünyaya ilan eden Elon Musk, İsrail basınında linç ediliyor.

ELON MUSK'A AMBARGO: İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLMELİ

Geçtiğimiz haftalarda Gazze'ye destek everen paylaşımları nedeniyle siyonist lobinin açık hedefi haline gelen Elon Musk, İsrail gezisi ile de hedef olmaktan kurtulamadı.

İsrail'in en bilinen haber kuruluşlarından Haaretz'in genel yayın yönetmeni Esther Solomon X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teknoloji milyarderi Musk'ın ziyareti için "Açıkça antisemitist ve antisemitizmin yayıncısı Elon Musk, İsrail'de istenmeyen adam ilan edilmeli. Bunun yerine, ahlak dışı dalkavukluğun yeni derinliklerini araştıran Netanyahu, ona Hamas'ın harap ettiği kibbutizme bir halkla ilişkiler ziyareti hediye ediyor. İkisi de saygısız, rüşvetçi, safralı." ifadelerini kullandı.

SİYONİST LOBİYE YARANAMADI

Haaretz'de yayımlanan Ben Samuel imzalı yazıda ise "İsrail'in Elon Musk'ı kucaklaması ölü ve diri Yahudilere alaycı bir ihanettir" başlıklı yazıda "Böylesine zehirli bir patronu kollarını açarak ağırlamak ve onun gözetiminde küçümsenen, aşağılanan ve inkar edilen bir katliamın yaşandığı yerleri gezdirmek Netahyahu'nun mirasına sürülmüş bir leke olmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

SİYONİST DOLARLARINI KAYBEDİNCE İSRAİL'E KOŞTU

Elon Musk'ın İsrail ziyareti için "aşırı sağın önde gelen figürleri tarafından kullanılan retoriği benimseyerek ABD tarihinde Amerikan Yahudilerine yönelik en ölümcül katliamın arkasındaki saldırgan olan Robert Bowers'ın alıntı yaptığı antisemitik komplo teorisine doğrudan girişmesinden birkaç hafta sonra geldi." ifadelerini kullandı.

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İKİNCİ HEDEF BİBİ

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından sözde itibarı tamamen yerle bir olan ve günah keçisi ilan edilirken koltuğunu kaybetmemek için türlü yollar deneyen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Elon Musk'ın ardından İsrail basınının ikinci hedefi oldu.

Haaretz'de yayımlanan yazıda Musk'ın ziyareti için "Bu Benjamin Netanyahu'nun siyasi çıkar uğruna Musk'a karşı dalkavukluğun derinliklerine düştüğü ilk sefer değil. Eylül ayının ortasında hükümetinin İsrail yargısını boşaltma planlarıyla ilgili tartışmaların doruğa ulaştığı sırada ABD'yi ziyaret eden başbakan, Beyaz Saraya daveti alamayınca ABD başkanından daha güçlü olduğunu ima ederek antisemitizm iddialarına karşı Musk'ı savundu." ifadelerine yer verildi. Haaretz, ayrıca, Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun Netanyahu'nun Musk'ı savunmasından hemen 3 hafta sonra geldiğine dikkat çekti.

GAZZE'Yİ SAVUNMANIN BEDELİ AĞIR GELDİ

Elon Musk, soykırımcı İsrail'in saldırıları altında internet ve elektriğini kaybeden Gazze'ye Starlink uydusu kuracağını söylemiş ve Gazze'ye destek veren açıklamalarda bulunmuştu. Siyonist lobi ise Gazze'ye verdiği destekten sonra Musk'ı açıkça hedef almış, reklam verenler Musk'tan reklamlarını çekmişti. Antisemitizmle suçlanan ve sermayesini kaybeden Elon Musk, çareyi İsrail'e gitmekte bulacağını zannetse de siyonist lobiye göre Musk'ın ödemesi gereken daha çok bedel var.

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