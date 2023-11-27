İsrailli gazeteci Gideon Levy işgali bitirecek hamleyi açıkladı: Tel Aviv bedel ödeyecek!

İŞGALCİ DEVLETİ IRKÇI BİR REJİM OLARAK TANIMLIYOR İsrail'in Haaretz gazetesi yazarı gazeteci Levy, ülkesinde işgale karşı çıkan ve katil İsrail'i "ırkçı bir rejim" olarak tanımlayan ender isimlerden biri.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yaklaşan seçimlere hazırlandığını hatırlatan İsrailli gazeteci, bu nedenle bu uluslararası müdahaleyi de pek olası görmediğini söylüyor. Tel Aviv'de yaşayan Levy, çevrim içi ortamda değerlendirmelerde bulundu.

Bu durum dikkate alındığında barışa ulaşılması için İsrail'in taviz vereceğini düşünmediğini belirten Levy'e göre tek umut uluslararası bir müdahalenin olması.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşananları yaklaşık 40 yıldır gazeteci olarak sahada bizzat takip eden Levy, bugün gelinen noktada İsrail toplumunun ve yönetiminin "aşırı radikal bir ruh hali" içerisinde olduğunu görüşünde.

"İSRAİLLİLER BİR SABAH KALKIP 'İŞGAL ZALİMCE, BUNA SON VERELİM' DEMEYECEK"

İsrail toplumunun daha önceki durumunu "yeterince kötü" olarak tanımlayan Levy, son bir buçuk ayda ise toplumun daha da fazla "ırkçılığa kaydığını" vurguladı.

İsrail toplumundan barış lehine olumlu bir değişimin gelmesinin mümkün olmadığı görüşünü dile getiren Levy, şunları kaydetti:

"İsrail toplumundan gelmeyecek. İsrailliler bir sabah kalkıp 'işgal çok zalimce, apartheid (ırkçı rejim) yasa dışı, hadi buna bir son verelim' demeyecek. Bu olmayacak. (İşgalin sürdüğü) Son 55 yılda bu olmadı, bundan sonra da olmayacak. Bu ancak İsrailliler işgal nedeniyle bedel ödemeye, sürdürdükleri bu işgalden dolayı cezalandırılmaya başlarlarsa ve işgali devam ettirmek için ödemeleri gereken bedelin çok yüksek olduğunu fark ederlerse olur.