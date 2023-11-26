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Dünyaca ünlü model Gigi Hadid'ten katil İsrail'e sert tepki: Her Filistinliyi terörist görüyor

Soykırımcı İsrail 7 Ekim’den bu yana yaptığı katliamlarla Gazze'yi dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdi. Cuma günü sabah 08.00 itibarıyla devreye giren ateşkese rağmen Gazzeli sivillilere yönelik saldırılara aralıksız devam ediyor. Öte yandan dünyaca ünlü Filistin asıllı model Gigi Hadid, İsrail'e yönelik tepkilerini ilk günden beri sürdürüyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "İsrail, her Filistinli’yi 'terörist', her Filistin haklarını savunanı 'antisemitist'" görüyor" dedi ve İsrail'in bu tavrını "Çok şeytanca" bulduğunu dile getirdi.

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 03:44 Güncelleme 27 Kasım 2023, 03:44
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid’ten katil İsrail’e sert tepki: Her Filistinliyi terörist görüyor

Soykırımcı İsrail'in 52 gündür yaptığı katliamlarla dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdiği Gazze'de dört günlük ateşkes devam ediyor.

Okulları, camileri, hastaneleri ve sivillerin sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı.Hastalar, yaralılar ve hatta prematüre bebekler hastanelerde yeterli imkan olmadığı için hayatını kaybediyor.

Öte yandan dünyanın farklı noktalarından İsrail'e yönelik tepkiler de devam ediyor. İsrail'e yönelik eleştirilerini ve tepkisini sık sık dile getiren ünlü model Gigi Hadid yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Filistin asıllı ünlü model Gigi Hadid, İsrail'in Filistinlileri terörist olarak gördüğünü söyledi.



Söz konusu paylaşımda Hadid, "İsrail, her Filistinli'yi 'terörist', her Filistin haklarını savunanı 'antisemitist', hükümetinin hareketlerine karşı çıkan her İsrailli'yi 'kendine düşman' olarak görüyor, hatta Yahudiliğini kınıyor." ifadelerini kullandı.

Hadid ayrıca İsrail'in tavrını "Şeytanca" bulduğunu da sözlerine ekledi ve şöyle devam etti:
"Yani, İsrail dışında herkes yalan mı söylüyor veya yanlış mı yapıyor? Çok şeytanca ya da rahatsız edici bir şey olmasaydı komik bulurdum."

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