Dünyaca ünlü model Gigi Hadid’ten katil İsrail’e sert tepki: Her Filistinliyi terörist görüyor

Söz konusu paylaşımda Hadid, "İsrail, her Filistinli'yi 'terörist', her Filistin haklarını savunanı 'antisemitist', hükümetinin hareketlerine karşı çıkan her İsrailli'yi 'kendine düşman' olarak görüyor, hatta Yahudiliğini kınıyor." ifadelerini kullandı.



Hadid ayrıca İsrail'in tavrını "Şeytanca" bulduğunu da sözlerine ekledi ve şöyle devam etti:

"Yani, İsrail dışında herkes yalan mı söylüyor veya yanlış mı yapıyor? Çok şeytanca ya da rahatsız edici bir şey olmasaydı komik bulurdum."

