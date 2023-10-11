Filistin asıllı ünlü süper model Gigi Hadid, İsrail ile Hamas arasında yaşananlar ve Ortadoğu'nun ateş çemberine dönüşmesi sonrası sessizliğini bozdu. "Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor" diyen Hadid, " Dualarım bu haksız trajediden etkilenenler ve çatışmaların aldığı masum canlar için" ifadesini kullandı. İşte detaylar....
5 gündür devam eden karşılıklı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli ve İsraillilerin sayısı artık binlerle ifade edilmeye başladı.
İsrail ordusu ve Hamas karşılıklı açıklamalar yaparak saldırıların devam edeceğini belirtirken birçok ünlü isim de yaşananlarla ilgili açıklama yapmaya devam ediyor.
O isimlerden biri de çatışmaların başladığı günden bu yana sessiz kalan Filistin kökenli model Gigi Hadid'di.