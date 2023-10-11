Filistinli model Gigi Hadid kanlı katliama duyarsız kalamadı: Dualarım masum canlar için...

Filistin asıllı ünlü süper model Gigi Hadid, İsrail ile Hamas arasında yaşananlar ve Ortadoğu'nun ateş çemberine dönüşmesi sonrası sessizliğini bozdu. "Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor" diyen Hadid, " Dualarım bu haksız trajediden etkilenenler ve çatışmaların aldığı masum canlar için" ifadesini kullandı. İşte detaylar....