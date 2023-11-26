ABD’de 3 Filistinli öğrenciye silahlı saldırı! Filistin’in İngiltere Büyükelçisi Husam Zomlot’tan sert tepki: Suçları neydi? Filistin kefiyesi giymek

ABD 'nin Vermont eyaletinde yer alan Burlington kentinde Filistinli 3 üniversite öğrencisine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Ramallah Dostlar Okulu tarafından yapılan açıklamada, Filistinli 3 öğrencinin İsrail işgali altındaki Batı Şeria'dan ABD'ye üniversite okumak üzere gittiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırıya uğrayan Hisham Awartani'nin Brown Üniversitesi'nde, Kinnan Abd el Hamid'in Haverford Üniversitesi'ne ve Tahseen Ahmed'in Trinity Üniversitesi'nde olduğu ifade edildi. Sırtından vurulan Awartani ile göğsünden vurulan Ahmed'in durumunun ağır olduğu, Hamid'in ise saldırıda hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

FİLİSTİN'İN İNGİLTERE BÜYÜKELÇİSİ ZOMLOT'DAN BİDEN VE BLİNKEN'A ÇAĞRI

Filistin'in İngiltere Büyükelçisi Husam Zomlot yaptığı açıklamada, "Brown ve diğer ABD üniversitelerinde öğrenci olan Hisham Awartani, Tahseen Ahmed ve Kinnan Abdel Hamid adlı üç Filistinli genç dün gece ABD'nin Burlington kentinde bir aile yemeğine giderken vuruldu.

Suçları neydi? Filistin kefiyesi giymek. Ağır yaralandılar. Altı hafta önce de Illinois'de 6 yaşındaki Filistinli bir çocuk nefret suçu sonucu 26 kez bıçaklandı. Filistinlilere karşı işlenen nefret suçları durdurulmalıdır. Filistinlilerin her yerde korunmaya ihtiyacı var" ifadelerini kullanarak, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a çağrıda bulundu. Öğrencilerin aileleri saldırıyı nefret suçu olarak nitelendirirken, polis saldırının sebebini araştırıyor.