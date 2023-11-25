Terör devleti İsrail bir nefeslik oksijen bile bırakmadı! Şifa Hastanesi insani arayla birlikte görüntülendi

Soykırımcı İsrail'in 50 gündür yaptığı katliamlarla dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdiği Gazze'de ateşkes dört günlük ateşkes devam ediyor.
Soykırımcı İsrail'in 50 gündür yaptığı katliamlarla dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdiği Gazze'de ateşkes dört günlük ateşkes devam ediyor.
KATİL İSRAİL SÜREKLİ HASTANE BOMBALADI
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu.
Yaralıları taşıyan ambulans konvoyu da bombalandı. İlk belirlemelere göre ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.
'HAMAS SAKLANIYOR' YALANIYLA KATLİAM
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın Gazze'de bazı hastanelerin "altındaki tünelleri" kullanarak söz konusu hastaneleri "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak için" kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürdü.
İsrail ise bu durumu bahane olarak kullanarak binlerce kişinin sığındığı ve yaralıların tedavi edildiği Şifa Hastanesi'ni yok etmek üzere saldırı düzenledi.
FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI: ŞİFA HASTANESİ'NİN ÖNÜNDE YAŞANAN SALDIRI BİR KATLİAM
Filistin Sağlık Bakanlığı Şifa Hastanesi'nin önünde yaşanan saldırının bir katliam olduğunu açıklamıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin ana jeneratörünün yakıt eksikliği nedeniyle birkaç saat içinde kapanabileceğini duyurarak, dünyaya insani felaket uyarısı yapmıştı.
İŞTE ŞİFA HASTANESİ'NİN SON HALİ
İsrail ordusunun hedef aldığı ve içerisinde binlerce yaralı ve yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ni varılan insani aranın ardından görüntülendi.
Saldırılarda yaralanan ve hastaneye getirilen bazı Filistinliler ise hastanede mahsur kalmış durumda.