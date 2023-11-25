Terör devleti İsrail bir nefeslik oksijen bile bırakmadı! Şifa Hastanesi insani arayla birlikte görüntülendi

'HAMAS SAKLANIYOR' YALANIYLA KATLİAM

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın Gazze'de bazı hastanelerin "altındaki tünelleri" kullanarak söz konusu hastaneleri "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak için" kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürdü.

İsrail ise bu durumu bahane olarak kullanarak binlerce kişinin sığındığı ve yaralıların tedavi edildiği Şifa Hastanesi'ni yok etmek üzere saldırı düzenledi.

FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI: ŞİFA HASTANESİ'NİN ÖNÜNDE YAŞANAN SALDIRI BİR KATLİAM

Filistin Sağlık Bakanlığı Şifa Hastanesi'nin önünde yaşanan saldırının bir katliam olduğunu açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin ana jeneratörünün yakıt eksikliği nedeniyle birkaç saat içinde kapanabileceğini duyurarak, dünyaya insani felaket uyarısı yapmıştı.