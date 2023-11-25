Tarihin karanlık planı | Filistin’de terör devleti İsrail nasıl kuruldu? İngiltere ve Rothschild detayı! Balfour Deklarasyonu ne? İşte 3 bin yıllık kanlı plan

Tüm bu yaşananların gölgesinde dünyanın en karanlık ailesi olarak bilinen Rothschild ailesinin bir numaralı ismi Jacob Rothschild'un 2017 yılında verdiği röpartaj gündem oldu. 2017 yılında yayınlanan videoda Jacob Rothschild verdiği röportajda Gazze'de kurulması için Siyonist bir devlet kurması talimatını verdiğini ve parasını ödediğini söylüyor.





Yahudi spiker Jacob Rothschild'e "Bu mektup neden Dışişleri Bakanı tarafından amcanız Walter'a gönderildi?" sorusunu yönlediriyor.



Jacob Rothschild, "İlginç bir soru. Çünkü bu öncelikle Doğu Avrupa'dan gelen bir hareketti. Ama hareketin kimi sorumlusu olduğunu açıklığa kavuşturmadılar. Ayrıca sonuçta Büyük Britanya, bu yüzden bunun hitap edilmesi gereken kişinin Rothschild ailesi olması gerektiğini hissettiler.

Walter Lord Rothschild be o bir Siyonistti ve bunlar nadiren arka plandaki nedenler" ifadelerini kullanıyor.



Görüntülerin devamında spiker "O zaman Walter Balfour Deklorasyonu'nu aldı ve elimde bir kopyası var, sizden bunu bizim için okumanızı isteyebilir miyim acaba?" sözleriyle Jacob Rothschild'den mektubu okumasını istiyor.