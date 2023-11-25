Sözde ateşkes özde katliam! Katil İsrail askerleri Batı Şeria’da 3 Filistinliyi daha katletti

Soykırımcı İsrail'in 51 gündür yaptığı katliamlarla dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdiği Gazze'de ateşkes dört günlük ateşkes devam ediyor.
Soykırımcı İsrail'in 51 gündür yaptığı katliamlarla dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdiği Gazze'de ateşkes dört günlük ateşkes devam ediyor.
SÖZDE ATEŞKES ÖZDE KATLİAM
Gazze'de insani ateşkes cuma günü saat 08.00 itibarıyla başladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ateşkesin 4 gün boyunca devam edeceğini aktardı.
İSRAİL'İ FİLİSTİNLİLERİ SERBEST BIRAKTI
Terör devleti İsrail, 39 Filistinliyi serbest bıraktı. Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail cezaevlerinde tutuklu 39 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını doğruladı.
Yüzlerce Filistinli serbest bırakılan esirleri karşılamak için Filistin ve Hamas bayraklarıyla Batı Şeria'nın Betunya Beldesi'ne toplandı.
İsrail askerleri, Betunya'da toplanan Filistinlilere yoğun şekilde göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
SES BOMBASI VE GÖZ YAŞARTICI GAZ ATTILAR
Filistinliler ise zaman zaman İsrail güçlerine havai fişek fırlatarak tekbir getirdi.
Olaylardan kısa süre sonra da serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan otobüsler Betunya'ya ulaştı.
İsrail askerleri, otobüslerin etrafında toplanan Filistinlileri bir kez daha ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederek dağıtmaya çalıştı.
Esirleri taşıyan otobüsler belde merkezine doğru hareket etmeye çalışırken, İsrail askerleri bölgedeki Filistinlilere karşı zaman zaman müdahaleye devam ediyor.
İSRAİL ASKERLERİ BATI ŞERİA'DA 3 FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdüğü, 7 kişiyi yaraladığı bildirildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cenin'e baskın düzenleyen İsrail güçlerinin 2 sivili öldürdüğü, 7 sivili yaraladığı belirtildi.
Açıklamada yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Sağlık Bakanlığından daha sonra yapılan yeni açıklamada, Batı Şeria'nın el-Bireh kentinde de 1 Filistinlinin öldürüldüğü bilgisini İsrail makamlarından aldıkları ifade edildi.
Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail ordusunun Cenin kentine baskın düzenleyerek Şehit Halil Süleyman Devlet Hastanesi (Cenin Devlet Hastanesi), İbni Sina Hastanesi, Filistin Kızılay Merkezi ile Cenin Mülteci Kampı'nı kuşatma altına aldığını duyurmuştu.
Haberde, İsrail askerlerinin Cenin Devlet Hastanesi çevresinde ateş açması sonucu 3 Filistinli gencin yaralandığı belirtilmişti.
Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 235'e yükseldi.