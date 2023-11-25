Sözde ateşkes özde katliam! Katil İsrail askerleri Batı Şeria’da 3 Filistinliyi daha katletti



SES BOMBASI VE GÖZ YAŞARTICI GAZ ATTILAR

Filistinliler ise zaman zaman İsrail güçlerine havai fişek fırlatarak tekbir getirdi.

Olaylardan kısa süre sonra da serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan otobüsler Betunya'ya ulaştı.

İsrail askerleri, otobüslerin etrafında toplanan Filistinlileri bir kez daha ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederek dağıtmaya çalıştı.

Esirleri taşıyan otobüsler belde merkezine doğru hareket etmeye çalışırken, İsrail askerleri bölgedeki Filistinlilere karşı zaman zaman müdahaleye devam ediyor.