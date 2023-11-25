Siyonist sevici Batı basınından yeni Hamas yalanları! ABD ajanı vahşeti kanıtlarken onlar Kassam’a saldırıyor: Hedef Beyaz Saray’ın kuşatılması

Soykırımcı İsrail haftalardır Gazze'de yaptığı katliamların ardından Hamas ile dört günlük ateşkes anlaşmasını kabul etti. Ateşkesin ilk gününde İsrail'in elinde tuttuğu 39 Filistinliye karşılık 13 İsrailli rehine serbest bırakılırken Batı basını ise terör devleti İsrail'i övmeye devam ediyor.

ABD gazetesi New York Post, Hamas'ın serbest bıraktığı rehinelerle ilgili yalanlarıyla soykırım destekçisi Batı medyasının halini bir kez daha gözler önüne serdi.

NEW YORK POST'TAN SKANDAL HABER

"Rehinelerin serbest bırakılması Hamas'ın yok edilmesi gerektiğine dair yeni kanıtlar sundu" başlığını kullanan New York Post, el-Kassam Tugayları için "Onlar çok acımasız ve yalancılar. Ellerinden geldiğince herkesi mağdur edecekler. Amerika'nın İsrail'le bağlarını kopartabileceklerini düşünüyorlar." şeklindeki yalanlarıyla dünyayı yönlendirmeye çalışıyor.

CANLI KALKAN YALANINA DEVAM

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından büyük şoka uğrayan İsrail'in el-Kassam Tugayları'ndan intikam almak için kendi vatandaşlarını da hedef aldığı açıkça ortaya çıkmasına rağmen New York Post, Hamas'ın 7 Ekim'de Müslümanları da hedef aldığını iddia etti ve terör devleti İsrail'in en kullanışlı yalanlarından biri olan Hamas'ın sivilleri canlı kalkan olarak kullandığına dair yalana sığındı.

BEYAZ SARAY'I KIŞKIRTMA ÇABASI

Soykırımcı İsrail'e her türlü desteği veren Beyaz Saray'ı açıkça kışkırtmaya çalışan New York Post, el-Kassam Tugaylarını "terörist" olarak nitelendirdi ve "Washington üzerinde bir koz olarak Amerikalı esirlerini mümkün olduğu kadar uzun süre ellerinde tutmaya niyetliler. Mümkün olduğu kadar çok Amerikalı ailenin sevdikleri adına Beyaz Saray'ı kuşatmasını istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Ateşkesin Amerikalıların serbest bırakılmadan sonlanması halinde Hamas'ın ABD'li esirleri "İsraillilerin öldürdüğünü iddia edeceğini" belirten New York Post, "Hamas'ın ortadan kaldırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

HAMAS İLE İLGİLİ GERÇEKLERİ REHİNELER SÖYLEMİŞTİ

ABD medyasının yalanları yalnızca serbest bırakılan İsrailli esirlerin ifadeleri ile birlikte bile gözler önüne seriliyor. Cuma günü serbest bırakılan İsrailli esirlerin sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu İsrail basını dahi doğruladı. Öte yandan ateşkes anlaşmasından daha haftalar önce Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli kadın esirler el-Kassam Tugaylarının kendilerine çok iyi davrandığını, ne yiyorlarsa esirlere de onları verdiğini söylemiş ve Batı medyası ise bu ifadelerin ardından resmen çılgına dönmüştü.

ABD AJANI İSRAİLLİ REHİNELERİ HEDEF ALDI

ABD medyası Hamas'ı hedef almaya devam ederken İsrail için ajanlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan Jonathan Pollard ise son açıklaması ile gündeme damga vurdu.

"ÇENENİZİ KAPALI TUTACAKSINIZ YOKSA BİZ SİZİN YERİNİZE KAPATIRIZ"

1985'te Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde çalışırken tutuklanan ve 30 yıl sonra şartlı tahliye edilen Pollard, "İsrail savaş ilan ettiğinde hükümetin yapması gereken ilk şey, OHAL ilan etmek ve tüm rehinelere şunu söylemekti: Çenenizi kapalı tutacaksınız yoksa biz sizin yerinize kapatırız." dedi.

İsrail'in eski ajanı, ortalığı karıştıran açıklamasında rehine ailelerinin uluslararası toplum ve İsrail solcuları tarafından hükümete karşı bir silah olarak kullanıldığını ima etti ve "Eğer rehine ailelerini susturmak için hapse atmak gerekiyorsa öyle olsun. Bir savaş durumundayız." ifadelerini kullandı.

"ONLARIN HEPSİ ZEHİRLİ BİRER OK"

Pollard, İsrailli rehinelerin posterlerinin de asla asılmaması gerektiğini belirtti ve "Onların hepsi zehirli birer ok." dedi.

ABD'de ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesi ile yargılanan, ömür boyu hapis cezasına çarptırılıp 30 yıl sonra serbest bırakılan Jonathan Pollard, esirler ile ilgili açıklamasının ardından adeta topa tutuldu. Öte yandan Pollard'ın açıklamaları, İsrailli esirleri önemsediğini iddia eden ABD basınının ikiyüzlülüğünü de bir kez daha ortaya çıkardı.