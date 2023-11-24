Hollanda’da aşırı sağ protestosu: Müslümanlar genel seçimlerden İslam düşmanı Wilders’ın önde çıkması nedeniyle endişeli

"SAĞ, AŞIRI SAĞA KAPIYI AÇTI"



Göstericilerden, 28 yaşındaki Hollandalı Anna Mattisse, çok sayıda insanın, sağcı ve aşırı sağcıların oylarını yükseltmesini bekliyordu fakat bu seviyedeki yükselişi beklemediklerini belirtti. Mattisse, solun kendini yeterince anlatamadığını ve toplumun geneline ulaşamadığını kaydederek, "Sağ, aşırı sağa kapıyı açtı." ifadesini kullandı. Hollanda toplumundaki farklı grupların marjinalleştirilme tehlikesine vurgu yapan Mattisse, bu durumun bir sonraki seçimlerde daha farklı sonuçlar ortaya çıkarabileceğine işaret etti.

"SEÇİM SONUÇLARINA ÇOK ŞAŞIRDIM VE CİDDİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM" Elinde, "Başörtümden elini çek" yazan bir döviz taşıyan Hollandalı Joyce van Loon, "Seçim sonuçlarına çok şaşırdım ve ciddi hayal kırıklığına uğradım." diye konuştu. Wilders'ın İslam'a karşı olmasına rağmen oylarını yükseltmek için seçim kampanyasında İslam karşıtı ve yabancı karşıtı söylemlerini yumuşattığını aktaran van Loon, Wilder'in ekonomik ve sosyal politikalarla alakalı vaatleriyle insanları ikna ettiğini ve oylarını yükselttiğini ifade etti.

Endişeli ve ciddi şekilde kaygılı olduğunu vurgulayan van Loon, Wilders'in Hollanda toplumunu, Müslümanları ile diğer dinlere mensup kişileri böldüğünü belirtti. Van Loon, "Bugün bisikletimle işe giderken birisi bana, 'Defol Müslüman' şeklinde laf attı. Bu onun (Wilders) yaptıklarının doğrudan bir sonucu. Onun ülke için iyi olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

AŞIRI SAĞIN MECLİSTEKİ TOPLAM SANDALYE SAYISI 28'DEN 41'E YÜKSELDİ



Wilders'ın lideri olduğu PVV, 2021 seçimlerinde kazandığı 17 sandalyeyi iki kattan fazla artırarak 37 milletvekili çıkardı. PVV'nin oy oranı da 10,8 puan artışla 23,5'e çıktı. Bir başka aşırı sağcı Thierry Baudet liderliğindeki Demokrasi için Forum Partisi (FvD), 2021 seçimlerine göre 5 milletvekili kaybederek 3 sandalyeye düştü. JA21 Partisi de 3 sandalyeden bir sandalyeye geriledi. Buna göre, aşırı sağcıların meclisteki toplam sandalye sayısı 28'den 41'e çıktı. Lilian Marijnissen liderliğindeki Sosyalist Parti (SP) de 2021 seçimlerine göre 4 milletvekili kaybederek 5 sandalye elde ederken, Hollanda Senatosunda en çok sandalyeye sahip olan, Temsilciler Meclisinde 2021'de bir sandalye elde eden Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) ise 7 sandalye kazandı. AB'NİN EN BÜYÜK KABUSU

ABD merkezli Politico 'Geert Wilders AB'nin en kötü kabusu' başlıklı haberinde Wilders'ın AB'deki diğer aşırı sağ liderlerle yürürlükte olan politikaları tersine çevirebileceğini iddia etti. Politico, Hollanda'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını isteyen Wilders'ın Brüksel'in dostu olmayacağını öne sürdü.