13 milyondan fazla Hollanda vatandaşı, Mark Rutte yerine yeni başbakan ve yeni kabineyi seçti.
13 milyondan fazla Hollanda vatandaşı, Mark Rutte yerine yeni başbakan ve yeni kabineyi seçti.
Resmi olmayan sonuçlara göre Hollanda'nın yeni başbakanı Türk ve İslam düşmanlığı ile tanınan Geert Wilders oldu.
Wilders, partisini ilk sırada gösteren sandık çıkış anketleri ve ilk sonuçların ardından taraftarlarına hitabında, "Diğer partilere sesleniyorum; artık kampanya bitti ve seçmen konuştu. Şimdi birbirimizle benzerlikler aramamız gerekecek. Birlikte çalışmamız gerekecek. PVV artık hiçbir partinin görmezden gelemeyeceği 35 sandalyeye ulaştı. Bıktık artık. Hollandalının yeniden birinci sırada olmasını istiyoruz ve bunu sağlayacağız." ifadesini kullandı.
"ÜLKEYİ BİZ YÖNETECEĞİZ"
Bu sonuçlara göre artık göz ardı edilemeyeceklerini, aksi bir durumun son derece antidemokratik olacağını, seçmenlerin bunu kabul etmeyeceğini savunan Wilders "Ülkeyi biz yöneteceğiz." diye konuştu.
Irkçı lider, kamu yayın kuruluşu NOS'a yaptığı açıklamada ise daha önceki söylemlerini yumuşatmaya çalışarak, etnik kökeni ve dini ne olursa olsun herkesin başbakanı olmak istediğini ve diğer partilerle koalisyon görüşmelerinde bir anlaşmaya varabileceklerini umduğunu dile getirdi.
Wilders, "Ben umutluyum. Partilerin Anayasa'ya aykırı hareket eden bir hükümet istemediklerini anlayabiliyorum. Bunu da yapmayacağız. Camilerden, Kur'an'dan, İslami okullardan bahsetmeyeceğiz. Hollandalıların umudu olan, önceliğin tekrar kendilerine verilmesini konuşacağız." dedi.
Hollanda'da dün düzenlenen erken genel seçimde, sandık çıkış anketleri ve ilk sonuçlara göre, Wilders'ın liderliğini yaptığı PVV, parlamentodaki 150 sandalyeden 35'ini kazanarak ilk sıraya yerleşirken, PVV'yi eski AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans liderliğindeki İşçi Partisi ve Yeşil Sol ittifakı 25 sandalyeyle takip ediyor.
TÜRKLERİ VE İSLAMI HEDEF ALDI
İslam dini ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) hedef alan sözleri nedeniyle nisan ayında Twitter hesabı askıya alınan Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, büyük bir skandala daha imza atmıştı.
KURBAN BAYRAMI İLE İLGİLİ SKANDAL PAYLAŞIM
Twitter'da 1 milyon takipçisi bulunan Wilders, Kurban Bayramı ile ilgili tepki çeken bir paylaşım yapmıştı. Kurban kesim anına ait bir görüntüyü paylaşan Wilders, tweetinde "Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın" ifadesini kullanmıştı.
SIK SIK TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIYOR
İslamofobik ve ırkçı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Wilders, paylaşımlarında sık sık Türkiye'yi hedef alıyor. Geert Wilders, daha önce de Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'nin NATO'dan atılması çağrısında bulunmuştu.
15 TEMMUZ'DA DARBECİLERİ DESTEKLEMİŞTİ
Irkçı Wilders, 15 Temmuz hain darbe girişimini de savunmuştu. "Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüm" demişti.
PKK'LI TERÖRİSTİN KIZI YEŞİLGÖZ'ÜN PARTİSİ ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI
Önceki seçime kıyasla 10 sandalye kaybeden Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi 24 sandalyeyle üçüncü sıraya geriledi. 2021 seçimlerinde Hristiyan Demokratlar Birliğinden seçilen ve daha sonra ayrılarak parti kuran Pieter Omzigt'in ilk defa seçimlere katılan Yeni Sosyal Sözleşme Partisi 20 sandalyeyle dördüncü sırada yer aldı.
Bu meclis aritmetiğinde kilit isim haline gelen Omzigt, daha önceki açıklamalarında Wilders ile koalisyona girmeyeceklerini söylemişti ancak ilk sonuçların ardından bu konuda net bir ifade kullanmaktan kaçındı.
Üyelerinin çoğunluğu Türk ve Müslüman olan Denk Partisinin milletvekili sayısı ise bir önceki seçime göre değişmedi ve 3 oldu.
Yeşilgöz Hamas'ın terör eylemlerini kınadığını ve İsrail'in bunlara karşı direnişini desteklediğini açıklayarak "Bu orantılı olmalı. Hamas'ın eylemleri İsrail Devleti'ni yok etmeyi amaçlıyor. Bu, altta yatan çatışmayı çözmekten ve masum insanlara olan şefkatimden ayrı bir şey" ifadelerini kullanmıştı.