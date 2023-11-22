Wilders, partisini ilk sırada gösteren sandık çıkış anketleri ve ilk sonuçların ardından taraftarlarına hitabında, "Diğer partilere sesleniyorum; artık kampanya bitti ve seçmen konuştu. Şimdi birbirimizle benzerlikler aramamız gerekecek. Birlikte çalışmamız gerekecek. PVV artık hiçbir partinin görmezden gelemeyeceği 35 sandalyeye ulaştı. Bıktık artık. Hollandalının yeniden birinci sırada olmasını istiyoruz ve bunu sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Hollanda 'nın yeni başbakanı Türk ve İslam düşmanlığı ile tanınan Geert Wilders oldu.

"ÜLKEYİ BİZ YÖNETECEĞİZ"

Bu sonuçlara göre artık göz ardı edilemeyeceklerini, aksi bir durumun son derece antidemokratik olacağını, seçmenlerin bunu kabul etmeyeceğini savunan Wilders "Ülkeyi biz yöneteceğiz." diye konuştu.

Irkçı lider, kamu yayın kuruluşu NOS'a yaptığı açıklamada ise daha önceki söylemlerini yumuşatmaya çalışarak, etnik kökeni ve dini ne olursa olsun herkesin başbakanı olmak istediğini ve diğer partilerle koalisyon görüşmelerinde bir anlaşmaya varabileceklerini umduğunu dile getirdi.

Wilders, "Ben umutluyum. Partilerin Anayasa'ya aykırı hareket eden bir hükümet istemediklerini anlayabiliyorum. Bunu da yapmayacağız. Camilerden, Kur'an'dan, İslami okullardan bahsetmeyeceğiz. Hollandalıların umudu olan, önceliğin tekrar kendilerine verilmesini konuşacağız." dedi.

Hollanda'da dün düzenlenen erken genel seçimde, sandık çıkış anketleri ve ilk sonuçlara göre, Wilders'ın liderliğini yaptığı PVV, parlamentodaki 150 sandalyeden 35'ini kazanarak ilk sıraya yerleşirken, PVV'yi eski AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans liderliğindeki İşçi Partisi ve Yeşil Sol ittifakı 25 sandalyeyle takip ediyor.