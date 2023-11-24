CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 49. gün: İşgal ordusu ateşkesi ihlal etti! Hamas’tan yeni takas teklifi

Şifa Hastanesi çevresinde "tünel rota ve çıkışları" olduğunu öne sürdüğü yerleri yok ettiğini açıklayan Katil İsrail ordusu, insani ara başlangıcına kadar dün ve gece boyunca Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden bombardımana tuttuğunu bildirdi.

10.19 İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde yerel saatle sabah 07.00'de devreye giren çatışmalara insani ara verilmesi için "savaş hattına uygun operasyonel hazırlıkların" t amamlandığı ifade edildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişi öldü, çoğu ayağından olmak üzere çok sayıda kişi de yaralandı.

Açıklamada, savaşçıların, ilerleme ekseninde Gazze'nin güneybatısındaki Netzarim Yahudi yerleşim birimindeki askeri toplulukları ve İsrail askerlerini çok sayıda 60 mm havan topuyla hedef aldığı ifade edildi.

Kudüs Seriyyeleri'nin açıklamasında, savaşçılarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ilerlemeye çalışan İsrail askerleriyle çatıştığı ve RPG roketleriyle iki askeri aracı hedef aldığı belirtildi.

Kassam Tugayları ile Kudüs Seriyyeleri, Telegram hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, İsrail güçlerine karşı yürüttükleri direniş faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

07:34 Filistin resmi haber ajansı: Gazze'deki Endonezya Hastanesine baskın düzenleyen İsrail askerleri yaralı bir kadını öldürdü 06:36 Hamas 'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde İsrail askeri araçlarını ve askerlerini hedef aldıklarını açıkladı. 04:02 İsrail savaş uçakları, Gazze'nin bir çok noktasını yasaklı fosfor bombalarıyla vuruyor.

08:00 İsrail 'in Gazze 'ye saldırılarını 4 günlüğüne durdurması beklenen insani ara başladı. İnsani aranın başlamasından dakikalar öncesinde, Gazze Şeridi'ne en yakın İsrail şehri Sderot'un açıklarında silahlı çatışma, şiddetli patlama seslerinin sürdüğü gözlendi. Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atıldı ve bölgede saldırı sirenleri çaldı.

00:05 100 TÜRK VATANDAŞI VE AİLE YAKINI GAZZE'DEN MISIR'A GEÇTİ Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 100 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze'deki Refah sınır kapısından Mısır'a geçti. Vatandaşların bugün İstanbul'a gelmeleri beklenirken çok sayıda daha Türk vatandaşının Gazze'den tahliye edilmesi öngörülüyor.





00:00 İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DEKİ ENDONEZYA HASTANESİ'NİN ANA JENERATÖRÜNÜ VURDU

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurduğu, tüm bölümlerde elektriklerin kesildiği belirtildi.

00:07 İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'la varılan ve çatışmalara insani ara verilmesini öngören uzlaşının genel hatlarının "nihai" olmadığını ve bunlar üzerinde değişiklik yapılabileceğini belirtti.

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de Hamas'ın serbest bırakacağı kadın ve çocukların isimlerinin bulunduğu bir ön liste aldıklarını kaydetti.

Hamas'ın, uzlaşmayı ve çatışmalara verilen insani arayı istismar ederek "asılsız haberler yayacağını ve psikolojik savaş yürüteceğini" iddia eden Hagari, ordunun esir takası uzlaşısını tamamlamak ve Gazze'deki savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak için çalıştığını söyledi.

Uzlaşının genel hatlarının, nihai olmayıp üzerinde değişiklik yapılabileceğini kaydeden Hagari, "Hamas'la yapılacak esir takası, tüm esirlerin geri dönüşünün başlangıcı olacak. Sonrasında İsrail ordusu, (Gazze'de) savaşa devam edecek." dedi.



23 KASIM TARİHİNDE YAŞANANLAR

21.30 Filistin resmi haber ajansı: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilenlerin sığındığı BM'ye ait bir okula saldırı düzenleyerek 27 kişiyi öldürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin barındığı BM'ye ait okula hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 27 kişi öldü, en az 93 kişi yaralandı.

Saldırıda hedef alınan okulun Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı Ebu Hüseyin Okulu olduğu bildirildi.

20.56 Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 322 kişi artarak 6 bin 150'den fazlası çocuk olmak üzere 14 bin 854'e yükseldi

18.12 İsrail yönetimi, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara süreci kapsamında serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin listesini teslim aldığını duyurdu. İsrail'e göre, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

17.15 KATAR: GAZZE'DE ATEŞKES BAŞLIYOR

Katar Gazze'de yarın Türkiye saati ile sabah 08.00'de 4 günlük bir ateşkes başlayacağını duyurdu. Katar 13 İsrailli rehinenin yarın saat 17.00'de serbest bırakılacağını belirtti.

NETANYAHU "MECBURUZ" DEDİ

16.38 İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile yaptığı görüşmede "rehinelerini çıkarmayı" umduğunu söyledi. Ateşkes/rehine anlaşmasında gecikmeler yaşanırken Netanyahu konuyla ilgili 'Rehinelerimizi çıkarmayı umuyoruz; bunun bazı zorlukları var ama mecburuz, bu ilk dilimi çıkarmayı umuyoruz ve sonra herkesi çıkarmaya kararlıyız.' dedi.

16.16 Hamas, İsrail güçlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'yi alıkoymasını kınayarak, Uluslararası Kızılhaç Komitesine, Ebu Silmiyye'nin serbest bırakılması için çalışması çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Ebu Silmiyye'yi alıkoymasının "alçak ve aşağılık bir eylem" ve sağlık personelini koruyan uluslararası sözleşmelerin açık ihlali olduğu belirtildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve uluslararası kuruluşlara, Ebu Silmiyye'nin serbest bırakılması için çalışmaları çağrısı yapılan açıklamada, "Gazze'deki Şifa Hastanesinin tahliyesi için orada bulunan Hastane Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye ve bir grup sağlık personelinin işgalci İsrail tarafından alıkonulmasını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

15.41 İsrail'in kuzeyindeki Celile, Şlomi şehirlerinde sirenler çalıyor.

15.10 İsrail'in Gazze şehrinin Şeyh Rıdvan mahallesindeki bir evi bombalaması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti onlarca kişi ise yaralandı.

13.05 Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el Kudra, Gazze Sağlık Bakanlığı'nın yaralıların ve sağlık personelinin tahliyesi konusunda Dünya Sağlık Örgütü ile koordinasyonu durdurma kararı aldığını bildirdi.

Eşref el Kudra, Şifa Hastanesi müdürü ve diğer doktorların tutuklanmasının ardından açıklama yaptı ve sağlık personelinin tutuklanmasının İsrail ve BM tarafından yapıldığını belirterek İsrail güçlerinin sağlık personeli ve hastalara şiddet uyguladığını da belirtti.

12.58 Hizbullah: İslami Direniş, Al-Manara yerleşiminde düşman askerlerinin konuşlandığı bir evi iki füzeyle hedef aldı.

11.26 Kudüs Tugayları: Tandom mermileri ve RPG'lerle iki düşman askeri aracını hedef aldık.

11.09 El Cezire Filistin, işgal ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'ta füze atmaya devam ettiğini bildirdi.

10.32 İsrail güçleri, Gazze'deki Şifa Hastanesinin Müdürünü alıkoydu.

10.15 İsrail ordusunun Lübnan'ın sınır kasabaları Şihin ve El Jebin çevresini bombaladığına dair haberler alıyoruz; Hizbullah ise İsrail'deki Sasa'a bölgesine füze fırlatıldığını duyurdu.

Çarşamba günü Hizbullah, İsrail'in güney Lübnan'daki bir eve düzenlediği baskında öldürülen partinin parlamento bloğu başkanı milletvekili Muhammed Raad'ın da aralarında bulunduğu beş savaşçısının öldüğünü duyurdu.

ENDONEZYA HASTANESİ'NE TEHDİT

10.10 Gazze Sağlık Bakanlığı genel müdürü El Cezire'ye kuşatma altındaki tıbbi tesiste gömemeyecekleri 65 ceset bulunduğunu söyledi.

Münir el-Bursh, dün yaklaşık 450 hastanın tahliye edilmesinin ardından Endonezya Hastanesinde yaklaşık 200 hastanın kaldığını, her ambulansın aynı anda en fazla yedi kişiyi taşıdığını belirttii.

10.02 Gazze Sağlık Bakanı Münir el-Bursh soykırımcı İsrail'in Endonezya Hastanesinin 4 saat içinde boşaltılmasını emrettiğini duyurdu.

09.35 Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampındaki bir evi hedef alan bombalamasında en az beş kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Terör devleti son birkaç gün içinde ikinci kez mülteci kampına saldırdı. Çarşamba günü İsrail saldırısında onlarca Filistinli öldürüldü.

08.16 Katil İsrail, gece boyunca saldırılarını sürdürdü. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine akşam saatlerinden itibaren yoğun saldırılar yapılırken, Beni Suheyla semtinde sivillerin yaşadığı 3 konuta düzenlenen hava saldırılarında bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan bir çocuk Nasır Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bombardımandan dolayı bölgeye sivil savunma, arama-kurtarma ekiplerinin ulaşımında sıkıntı yaşandığı, harap olan 3 evin enkazında onlarca kişinin bulunduğu belirtildi.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye, Beyt Hanun ve Cibaliya bölgelerindeki yerleşim yerlerine düzenlenen hava bombardımanlarında onlarca kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Yerleşim yerlerinin savaş uçaklarının yanı sıra topçu atışlarıyla da gece boyunca vurulduğu, İsrail askerleri tarafından hareket eden her şeye ateş edildiği belirtildi.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah bölgesinde Ebu er-Rus ve el-Kürd ailelerinin evlerine düzenlenen hava bombardımanında 7 kişi hayatını kaybetti.

Yine kentin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir apartman dairesinin roketle vurulduğu, ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde de sivillere ait evlerin İsrail uçakları tarafından hedef alındığı kaydedildi.

Mısır sınırına paralel Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesi yakınındaki hayır cemiyetine yönelik hava saldırısında da hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.



REHİN TAKASI ERTELENDİ

02.59 Rehine takasının ne zaman gerçekleşeceğine dair ise İsrail tarafından ilk açıklanan tarih değiştirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, rehine takasının cuma gününden önce gerçekleşmeyeceği belirtildi. Takasın varılan anlaşmaya uygun olarak yapılacağı ifade edildi.

22 KASIM TARİHİNDE YAŞANANLAR

20.30 Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 404 kişi artarak 6 binden fazlası çocuk olmak üzere toplam 14 bin 532'ye yükseldi

GÜNDE 115 ÇOCUK KATLEDİLİYOR

18.30 BM, Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuğun öldürüldüğünü, bunun günde 115 çocuğa karşılık geldiğini belirterek, "Gazze çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri" açıklamasını yaptı.

15.11 El Cezire muhabiri Wael el-Dahdouh, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir toplu mezarın görüntülerini paylaştı. Toplu mezara gömülen 100'den fazla kişiye ait cesetlerin soykırımcı İsrail'in Şifa Hastanesi ve Beyt Hanun Hastanesi'nde gözaltına alınna Fİlistinliler olduğu bildiriliyor.

14.50 Hamas, İsrail ile çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşının yarın saat 10.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı

12.59 İsrail topçu bombardımanı Lübnan'ın güneyindeki orta kesimdeki Aitaroun kasabasını hedef alıyor.

10.28 Filistin İslami Cihad Hareketi Gazze'de ateşkes hakkında "Tüm tutsaklarımız işgal hapishanelerinden kurtarılmadıkça, düşmanımızın sivil olmayan tutsakları özgürlüğe kavuşamayacaktır." açıklamasını yaptı.

08.56 İsrail bombardımanı ateşkese saatler kala Gazze'de bombardımana devam ediyor. Soykırımcı İsrail, son olarak Gazze'nin doğusundaki Zarqa bölgesinde bir evi hedef aldı.

06:56 Katar yönetimi, "İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilecek insani aranın" ne zaman başlayacağının 24 saat içinde duyurulacağını açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "insani ara" detayına dikkat çekilirken ateşkes için Mısır, Amerika Birleşik Devletleri ve Katar'ın arabulucu olarak gösterdiği çabanın başarıya ulaştığı kaydedildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Katar yönetimince, "İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilecek insani aranın" ne zaman başlayacağının 24 saat içinde duyurulacağını belirtti.

Çatışmalara verilecek insani aranın 4 gün olacağı ve bu sürenin uzatılma ihtimalinin de olduğu aktarılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde tutulan sivillerden oluşan kadın ve çocuk 50 kişinin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerinden de bazı sivillerin serbest bırakılacağı ifade edildi.

Anlaşmaya göre, Gazze'ye yakıt da dahil olmak üzere insani yardım tırlarının girişi sağlanacak.

Katar'ın gerilimin azaltılması, kan dökülmesinin durdurulması ve sivillerin korunmasına yönelik süren diplomatik çabaları sürdüreceği vurgulanan açıklamada, Mısır ve ABD'nin anlaşmaya varılması yönünde gösterdikleri çabadan dolayı takdirle karşılandığı kaydedildi.

06:18 Ateşkes anlaşmasının detayları duyuruldu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Katar ve Mısır'ın ara buluculuğundaki uzun müzakere süreci sonunda İsrail ile geçici ateşkes anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, "50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı", bunların her iki taraftan 19 yaş altı kadın ve çocuklardan oluşacağı belirtildi.

Anlaşmaya göre, ateşkesin 4 gün süreceği ve insani yardım malzemesi ve yakıt taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne gireceği, kuzey ve güneyi fark etmeksizin Gazze Şeridi'nin istisnasız her bölgesine yakıt ve yardım malzemesi taşınacağı ifade edildi.

Ayrıca ateşkes sürecinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacağı ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacağı kaydedildi.