Emine Erdoğan Gazze’deki katliamı değerlendirdi: Filistin kırmızı çizgimiz





Yorulmayacağız, durmayacağız. Çünkü, bizim bir Filistin hayalimiz var. Gazze'de dini, etnik kökeni fark etmeksizin Filistinli çocukların el ele kardeşçe koşturduğu bir hayal.



KATLİAMA TAKAS ARASI

İsrail ve Hamas, rehinelerin takası ve 4 günlük ateşkes için uzlaştı. Başbakan Netanyahu, "Anlaşma, ordumuza yeni hazırlık fırsatı verecek" açıklamasını yaptı.