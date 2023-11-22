Emine Erdoğan Gazze’deki katliamı değerlendirdi: Filistin kırmızı çizgimiz

İsrail Gazze'de kırmızı çizgiyi geçti. 25 ton bomba atıldı. Saatte 5 çocuk öldürülüyor. 7 bebek bombalarla doğuyor. Barış içinde yaşayan İsrail ve Filistin, hepimizin vereceği sözlerde yapacağı eylemlerde gizli...
İsrail Gazze'de kırmızı çizgiyi geçti. 25 ton bomba atıldı. Saatte 5 çocuk öldürülüyor. 7 bebek bombalarla doğuyor. Barış içinde yaşayan İsrail ve Filistin, hepimizin vereceği sözlerde yapacağı eylemlerde gizli...
Yorulmayacağız, durmayacağız. Çünkü, bizim bir Filistin hayalimiz var. Gazze'de dini, etnik kökeni fark etmeksizin Filistinli çocukların el ele kardeşçe koşturduğu bir hayal.
KATLİAMA TAKAS ARASI
İsrail ve Hamas, rehinelerin takası ve 4 günlük ateşkes için uzlaştı. Başbakan Netanyahu, "Anlaşma, ordumuza yeni hazırlık fırsatı verecek" açıklamasını yaptı.