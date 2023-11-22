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SON DAKİKA I Sınır kapısı kapatıldı! ABD ile Kanada'yı bağlayan Rainbow Köprüsü'nde büyük patlama

Son dakika haberine göre ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü’nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, New York Valisi Kathy Hochul olay ile ilgili açıklama yaptı.

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 21:53 Güncelleme 22 Kasım 2023, 22:36
SON DAKİKA I Sınır kapısı kapatıldı! ABD ile Kanada’yı bağlayan Rainbow Köprüsü’nde büyük patlama

ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü'nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama meydana geldi.

ABD-Kanada sınırında büyük patlama meydana geldi!

Belediye Başkanlığı, olayın Kanada'dan ABD'ye geçen bir araçla ilgili olduğunu söyledi. FBI'ya bağlı ekipler bölgeye gelirken, köprünün tedbir nedeniyle kapatıldığı bildirildi.


Patlamanın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, New York Valisi Kathy Hochul, "New York Eyaleti Polisi, benim talimatım doğrultusunda, New York'a tüm giriş noktalarını izlemek için FBI Ortak Terörizm Görev Gücü ile aktif olarak çalışıyor. Kolluk kuvvetleri ve acil durum yetkilileriyle görüşmek üzere Buffalo'ya gidiyorum. Yanıt verenler ve daha fazla bilgi mevcut olduğunda New Yorkluları bilgilendirecekler." dedi.

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