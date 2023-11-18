Azerbaycan ve Ermenistan barış antlaşması ilkeleri üzerinde anlaştı





Paşinyan, "Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine ilişkin bir iyi bir de kötü haberimiz var. Azerbaycan'la barış anlaşmasının temel prensiplerinde anlaşmamız güzel haber. Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştiğimiz görüşme sonuncunda sonucunda Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğuyla gerçekleşti" dedi.



Paşinyan, kötü haberin ise farklı bir diplomatik dil kullanılmaya devam edildiğini kaydederek, "Çoğu zaman birbirimizi anlamıyoruz. Bunun nesnel nedenleri arasında uzun süreli çatışma, onlarca mahkum, on yıllardır edinilen nefret atmosferi ve yapıcı açıklamaların kötü niyetleri sakladığına dair şüpheleri sayabiliriz. Bunu hem Azerbaycan hem de Ermenistan için diyorum" ifadelerini kullandı.

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