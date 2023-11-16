Yunanistan’ın SİHA hayalleri kursağında kaldı: ‘TB2 Avcısı’nı geliştiren şirket Soukos Robots iflas etti

Tapatalk adlı forumda şirketin batması ile ilgili yorum yapan Türk kullanıcıların "Biz şirkete değil, işi ciddiye alan size gülüyoruz.", "Eğer bu lazer silahı sivrisinekleri vurabiliyorsa bu şirketi satın almak isterim. Onlardan nefret ediyorum, her gece sivrisinek avına çıkıyorum. Bu ürünün geleceği var, Japonlar böyle bir cihaz geliştirdi ama ben bunu yıllar önce hayal etmiştim. Sadece sivrisinekleri avlamak çok pahalı. Eğer bu Sukos prototipi yeterince hızlıysa ve küçültülebiliyorsa neden çok fazla satılmasın?" şeklinde yorumlar yaptı.

YUNAN BASINI İTİRAF ETTİ: HİÇBİR ZAMAN SİHA ÜRETİCİSİ OLAMADIK

Greek City Times ise Atina'nın hiçbir zaman önemli bir SİHA üreticisi ve ihracatçısı olamamasından şikayet eden önemli bir haber yayımladı. Yunanistan HAI E1-79 Pegasus gözetleme uçağını geliştirmeye 1979'da başladığını belirten Greek City Times, ilk uçuşun 1982'de yapıldığına ve geliştirilmiş versiyon Pegasus II'nin ise 2005'te tanıtıldığını belirtirken iki versiyonun da ihraç edilmediğini ve çok sayıda üretim yapılmadığını belirtti.

Türkiye'nin Baykar Savunmasının onlarca yıl sonra kurulduğuna dikkat çeken Forbes ise Bayraktar TB2'nin dünya çapında yaklaşık 30 ülkeye satıldığını belirtti ve "Bu Türklerin 2014 yılında Yunanlıların ilk planlarını 1979'da yaptığı Bayraktar'la başlattığının göstergesidir." ifadesi kullanıldı.