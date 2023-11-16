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Yunanistan’ın SİHA hayalleri kursağında kaldı: ‘TB2 Avcısı’nı geliştiren şirket Soukos Robots iflas etti

Yunanistan’ın SİHA hayalleri kursağında kaldı. Yunan basını Atina’nın hiçbir zaman SİHA üreticisi bir ülke olmadığından ve Türkiye’nin Yunanistan’ı tamamen geriden bıraktığından yakınırken Ege’de Türkiye’ye karşı üstünlük kurma hayallerine dalmalarına yol açan ‘TB2 Avcısı’nı geliştiren şirket Sokukos Robots’un iflas ettiği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 16:48 Güncelleme 16 Kasım 2023, 16:48
Yunanistan’ın SİHA hayalleri kursağında kaldı: ‘TB2 Avcısı’nı geliştiren şirket Soukos Robots iflas etti

Yunanistan büyük hayallerle başlattığı ve Türkiye'nin Bayraktar TB2'lerinden daha üstün olduğunu iddia ettiği SİHA programı planladığı gibi gitmedi. Yunanistan'ın savunma sanayisinde kritik bir yeri olan ve Konstantinos Soukos'un başkanlığını yaptığı Soukos Robots, iflas etti.

YUNAN'IN SİHA HAYALLERİ KURSAĞINDA KALDI

Yunan basınında yer alan haberlere göre savunma sektöründe de faaliyet gösteren Soukos Robots, Larissa'daki ana tesisleri de dahil olmak üzere önümüzdeki ay için belirlenen gayrimenkul ihaleleriyle karşı karşıya. Bayraktar TB2'lerden üstün olacağını iddia eden ve bu SİHA'larla Ege'de üstünlük kuracağını öne süren Soukos Robots'un 12,7 milyon avroluk birikmiş zararı ve 41,9 milyon avroluk borcu var.

ALAY KONUSU OLDU: SİVRİSİNEK AVLIYORSA BEN ALIRIM

Yunan savunma sanayii şirketinin batması ise sosyal medyada ve forumlarda alay konusu oldu.

Tapatalk adlı forumda şirketin batması ile ilgili yorum yapan Türk kullanıcıların "Biz şirkete değil, işi ciddiye alan size gülüyoruz.", "Eğer bu lazer silahı sivrisinekleri vurabiliyorsa bu şirketi satın almak isterim. Onlardan nefret ediyorum, her gece sivrisinek avına çıkıyorum. Bu ürünün geleceği var, Japonlar böyle bir cihaz geliştirdi ama ben bunu yıllar önce hayal etmiştim. Sadece sivrisinekleri avlamak çok pahalı. Eğer bu Sukos prototipi yeterince hızlıysa ve küçültülebiliyorsa neden çok fazla satılmasın?" şeklinde yorumlar yaptı.

YUNAN BASINI İTİRAF ETTİ: HİÇBİR ZAMAN SİHA ÜRETİCİSİ OLAMADIK

Greek City Times ise Atina'nın hiçbir zaman önemli bir SİHA üreticisi ve ihracatçısı olamamasından şikayet eden önemli bir haber yayımladı. Yunanistan HAI E1-79 Pegasus gözetleme uçağını geliştirmeye 1979'da başladığını belirten Greek City Times, ilk uçuşun 1982'de yapıldığına ve geliştirilmiş versiyon Pegasus II'nin ise 2005'te tanıtıldığını belirtirken iki versiyonun da ihraç edilmediğini ve çok sayıda üretim yapılmadığını belirtti.

Türkiye'nin Baykar Savunmasının onlarca yıl sonra kurulduğuna dikkat çeken Forbes ise Bayraktar TB2'nin dünya çapında yaklaşık 30 ülkeye satıldığını belirtti ve "Bu Türklerin 2014 yılında Yunanlıların ilk planlarını 1979'da yaptığı Bayraktar'la başlattığının göstergesidir." ifadesi kullanıldı.

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