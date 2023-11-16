Katil İsrail’e destek çıkan Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo’ya göstericilerden Gazze protestosu!





"İSRAİL'E 370 MİLYON EUROLUK YARDIMI NASIL AÇIKLAYACAKSINIZ?"

Finlandiya'nın İsrail ile yaptığı yardımları da eleştiren gösterici, "İsrail'e 370 milyon euroluk yardımı nasıl açıklayacaksınız? İsrail'in bugüne kadar 4 bin çocuğu katlettiğini biliyor musunuz?" sözleri ile Başbakan Orpo'ya tepki gösterdi.





İSRAİL'E DESTEK MESAJI

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail'e desteklerini ileterek "Finlandiya terörizmin her türlüsünü kınamaktadır. İsrail, uluslararası hukuka uygun olarak kendisini ve vatandaşlarını savunma hakkına sahiptir." ifadesini kullanmıştı.





FİNLANDİYA, İSRAİL'DEN 317 MİLYON EUROYA DAVUT SAPANI ALACAK

İsrail Savunma Bakanlığı, Finlandiya'ya "Davut Sapanı" satışı konusunda anlaştı. Buna göre, iki ülke yaklaşık 317 milyon euro değerindeki "Davut Sapanı" hava savunma sistemleri için anlaşma sağladı.





Açıklamada, "Davut Sapanı; balistik füzeler, seyir füzeleri, uçaklar ve insansız hava araçları dahil olmak üzere gelişmiş tehditleri önlemeye yönelik dünyanın önde gelen sistemlerinden biridir." ifadesine yer verildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN